"Волохаті машини": спроба маскування бойової техніки РФ від дронів ЗСУ не вдалася, — Telegraph

Військові експерти стверджують, що Україна має перевагу в темряві, оскільки російські війська ледве ведуть бій уночі через брак техніки і підготовки.

Російські військові намагаються приховати військову техніку від українських дронів за допомогою елементарних екранів із солом'яних ниток, що нагадують волосся. Про це розповідає британський сайт The Telegraph.

Таке маскування, на думку експертів видання, найімовірніше, призначене для того, щоб приховати теплову сигнатуру транспортних засобів, що робить їх непомітнішими для тепловізійних камер. Але військові експерти стверджують, як пише Telegraph, що таке маскування, найімовірніше, помилкове.

Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командир британського танка, зазначив, що результат був радше "прийняттям бажаного за дійсне" з боку російських військ.

"Це може послабити теплову сигнатуру, але вітрове скло виділяє його, як собаку. Його легко підбере дрон вартістю 500 доларів (395 фунтів стерлінгів) навіть із базовим нічним прицілом", — додав він.

"Винахідливість" росіян

Як зазначає видання, Росія проявляє дедалі більшу грубість і смішні спроби приховати свою техніку та озброєння від пильних ЗСУ. На фотографіях, які раніше з'явилися в соцмережах, видно, що російські бензовози замасковані під лісозаготівельні машини і оснащені колодами, щоб обдурити українські сили.

Крім того, росіяни часто використовують теплі ковдри, намагаючись прикрити потенційні цілі на землі.

А зовсім нещодавно в соцмережах було поширено фотку, на якій вантажівка з колісною формулою 4х4 (у народі "буханка") була начебто вбрана в "перуку" із соломи.

Минулого тижня британські військові заявили, що Україна має перевагу в темряві, оскільки російські війська ледве ведуть бій вночі через брак техніки і підготовки.

Водночас українські військові, за інформацією Telegraph, повідомили, що сили російської армії почали використовувати дрони з камерами теплового виявлення для нанесення ударів у темряві, намагаючись подолати технологічну перевагу ЗСУ.

На думку аналітиків видання, і Україна, і Росія дедалі більше покладаються на транспортування військ і боєприпасів на лінію фронту під покровом темряви, щоб уникнути нападу армії дронів. Однак, як вважають фахівці, обидві сторони використовують дешеві китайські камери нічного бачення.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як б'ють окупантів дронами "Химера". Під час лише одного штурму позицій росіян на Запорізькому напрямку військові використовують до 15 ударних дронів, які оснащують різними типами боєприпасів.

А на початку листопада стало відомо про те, що в Україні випустять суперпотужну систему РЕБ проти дронів Росії. Модель уже пройшла польові випробування, і незабаром прикриватиме українських військових на найскладніших напрямках: під Авдіївкою, Работиним і на лівому березі Дніпра.