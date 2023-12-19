"Не можна давати в руки зброю": в Україні засудили ветерана АТО, який ігнорував повістки

Українець пояснив, що отримав "направлення в психлікарню" і хотів "спочатку там полікуватися". Він отримав три "бойові повістки" за два місяці, але не відреагував на жодну.

В Україні засудили ветерана АТО за те, що він проігнорував три повістки. Про це відомо з вироку Полонського районного суду Хмельницької області від 14 грудня.

Уродженець Херсона є учасником бойових дій, одружений та має малолітню доньку.

2 травня він пройшов медогляд та був визнаний ВЛК придатним. Того ж дня під підпис отримав повістку про виклик на службу. 18 травня на чоловіка чекали у центрі збору, але він так і не з’явився.

Вже 21 червня учаснику АТО повторно вручили "бойову повістку". Однак наступного дня у ТЦК він також не з’явився. 30 червня українець отримав повістку вже втретє. 1 липня у центрі збору на нього традиційно не дочекались.

На суді чоловік відмовився визнавати свою вину. Він заявив, що має погане самопочуття — "як фізичне, так і моральне". Більш того, херсонець переконаний, що йому "не можна давати в руки зброю".

Підсудний підтвердив, що двічі проходив медогляд і був визнаний придатним. Він розповів, що ігнорував повістки через видане йому "направлення в психлікарню". Учасник АТО хотів "спочатку там полікуватися", а вже потім служити.

У вироку зазначено, що відповідно до висновку судово-психіатричного експерта в момент ухилення від служби чоловік не страждав на психічне захворювання та "усвідомлював свої дії". На обліку у психіатра він не стоїть.

Ухилянта визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення.

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