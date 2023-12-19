"У Києві менше мобілізують": у Раді відповіли на критику "несправедливого" призову (відео)

Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський прокоментував чутки про те, що у невеликих населених пунктах активніше мобілізують чоловіків. З його слів, такі чутки — наслідок "суб’єктивного сприйняття".

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Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів, чи відрізняється підхід до проведення мобілізації у містах і селах України. Про це відомо з ефіру Radio NV.

"Казати, що в Києві менше мобілізують, ніж в селах чи селищах — це дуже суб'єктивне сприйняття", — зазначив він.

Веніславський прокоментував тезу, що у столиці нібито не чіпають військовозобов’язаних. Він пояснив, що у селі може проживати лише тисяча осіб.

"Всі один одного знають і розуміють, що сусіда рідного брата, батька, дядька призвали на військову службу", — підкреслив член комітету ВР.

В той самий час, зі слів Веніславського, у Києві подібна інформація "розмивається". Це пояснюється масштабами — в місті проживають декілька мільйонів осіб.

"Я не думаю, що є якась така залежність, що в малих населених пунктах більше мобілізують людей, ніж у великих", — наголосив парламентар.

Він додав, що в Україні діють плани мобілізації по областях.

Коментар Федора Веніславського (про "несправедливу" мобілізацію — з 15:49)

Нагадаємо, нардепка Інна Совсун відповіла, коли в Україні можуть мобілізувати жінок.

Депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила деталі нового законопроєкту про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада. Парламентарі хочуть змінити систему відстрочок від служби.