"У Києві менше мобілізують": у Раді відповіли на критику "несправедливого" призову (відео)
Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський прокоментував чутки про те, що у невеликих населених пунктах активніше мобілізують чоловіків. З його слів, такі чутки — наслідок "суб’єктивного сприйняття".
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів, чи відрізняється підхід до проведення мобілізації у містах і селах України. Про це відомо з ефіру Radio NV.
"Казати, що в Києві менше мобілізують, ніж в селах чи селищах — це дуже суб'єктивне сприйняття", — зазначив він.
Веніславський прокоментував тезу, що у столиці нібито не чіпають військовозобов’язаних. Він пояснив, що у селі може проживати лише тисяча осіб.
"Всі один одного знають і розуміють, що сусіда рідного брата, батька, дядька призвали на військову службу", — підкреслив член комітету ВР.
В той самий час, зі слів Веніславського, у Києві подібна інформація "розмивається". Це пояснюється масштабами — в місті проживають декілька мільйонів осіб.
"Я не думаю, що є якась така залежність, що в малих населених пунктах більше мобілізують людей, ніж у великих", — наголосив парламентар.
Він додав, що в Україні діють плани мобілізації по областях.
Нагадаємо, нардепка Інна Совсун відповіла, коли в Україні можуть мобілізувати жінок.
Депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила деталі нового законопроєкту про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада. Парламентарі хочуть змінити систему відстрочок від служби.