"Йдуть польоти": у ЗСУ розповіли про навчання українських льотчиків на F-16 (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українські пілоти проходять підготовку в США, Данії та Великій Британії. Є також інші країни, де навчаються інші авіаційні фахівці.

Українські льотчики продовжують навчання на сучасних американських винищувачах F-16 на території західних країн. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 19 грудня.

Ігнат зазначив, що спілкувався з українськими пілотами, які зараз освоюють F-16. За його словами, льотчики розуміють, що люди хотіли б побачити бодай фото з навчання, однак подібні матеріали зараз "за сімома замками".

Спікер наголосив, що не може розголошувати інформацію на цю тему, не погоджуючи свої слова з країнами, які допомагають Україні переоснастити авіацію.

"Партнери не надто схвалюють, власне, публічність", — пояснив він.

При цьому є інформація про те, де навчаються українські пілоти. Це три країни: США, Данія і Велика Британія. Є й інші держави, на території яких навчаються інші авіаційні фахівці.

"Йдуть польоти з інструкторами. Ну і очікуємо, коли вже самостійні вильоти будуть", — розповів спікер.

Нагадаємо, 18 грудня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що винищувачі F-16, які Україні мають надати партнери, не допоможуть збивати балістичні ракети. Однак це не означає, що вони не будуть корисними для Збройних сил.

Раніше, 13 грудня командир екіпажу вертольота Мі-8 з позивним "Гуцул" заявив, що F-16 здатні змінити баланс сил у повітрі та вплинути на перебіг війни в Україні. Він зазначив, що завдяки цим винищувачам українська авіація буде в більшій безпеці.