"Додаткові 500 тисяч людей": головком ЗСУ закликав посилити мобілізацію, — Зеленський

За словами українського президента, він хотів би почути від військового керівництва країни більше аргументів на користь додаткового залучення сил на фронт, адже це насамперед питання життів, справедливості та фінансів.

Питання мобілізації в Україні стоїть гостро і суспільство це розуміє. Президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції з журналістами 19 грудня розповів, на що очікувати наступного року.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ і Генштаб звернувся до глави держави з питання мобілізації. Вони заявили про необхідність захищати країну далі, а також можливе проведення контрнаступальних дій.

"На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, адже це питання насамперед людей. Друге — це питання справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика. Що буде з мільйонною армією України, що буде з тими хлопцями, які щодня захищають нашу державу. Якщо в нас є питання ротації та відпусток, то це має бути комплексний план", — каже Володимир Зеленський.

Глава держави окремо наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб мають відповісти на запитання, які цікавитимуть суспільство, якщо мобілізуватимуть додаткові сили на фронт. Після цього почалася робота над планом, але поки що питання демобілізації, яке є номером один, каже Володимир Зеленський, там не з'являлося.

"Я хочу, щоб наше військове керівництво розуміло всі виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, найпотужніших, їхній моральний стан. Я їм дякую за стійкість, але якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізації, тоді ми маємо знайти демобілізаційні процеси. Це має бути виконано предметно, з конкретикою, з великою повагою до воїнів", — продовжує Володимир Зеленський.

Також у комплексному плані, заявляє глава держави, має бути порушено питання відряджень і відпусток. Усі запити мають відповідати сучасним викликам.

Міноборони також долучилося до вирішення цього питання, а очільник Мінцифри Михайло Федоров допоможе в темі діджиталізації.

Що стосується фінансів, то мобілізація ще майже півмільйона громадян коштуватиме країні додаткових 500 мільярдів гривень, тому глава держави хоче поставити запитання про те, звідки брати гроші.

Нагадаємо, 12 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні готують "нові ініціативи" щодо мобілізації і президент Володимир Зеленський уже дав вказівку. За його словами, у нестачі військових немає нічого несподіваного.