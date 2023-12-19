"Є багато питань": Зеленський прокоментував чутки про конфлікт із Залужним

За словами Зеленського, він також має питання до командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За словами глави держави, він має робочі відносини із головкомом, а також має "багато питань". Про це йшлося під час пресконференції Зеленського за підсумками 2023 року 19 грудня.

Очільник України зазначив, що потребує результатів і міцних кроків.

"Чому я не коментував імовірний конфлікт? Навіщо комусь допомагати?" — сказав Зеленський.

За його словами, він має із головкомом робочі стосунки.

"Робочі в мене стосунки із Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком. Є багато питань. (…) Я вважаю, що бути головкомом — це честь. Я вважаю, що бути президентом — це честь. Нам потрібні міцні кроки і результати. Я не розвиваю будь-які особистості чи складнощі (з особистостями — ред.). Держава Україна — це не про особисте, це більше 40 мільйонів людей", — сказав Зеленський.

Він також додав, що має питання і до командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського. Проте питань особистого характеру у контексті робочих відносин він ні до кого не має.

"В мене немає питань ні з ким із них про особисте. Все моє особисте — з дружиною", — підсумував президент свою відповідь щодо можливого конфлікту із головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

А раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупаційні війська отримали доступ до стільникового обладнання на тимчасово зайнятих територіях, а тому цілком імовірним є їхнє втручання в роботу мобільного зв'язку.