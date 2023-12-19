"Іди назад, бо вб'ю": в "Азові" розповіли про мотивацію ЗС РФ наступати (відео)

У російській армії розстрілюють бійців, які відмовляються воювати. Ворог не дає змоги відходити з позицій, "якщо рука або нога не відірвана", розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.

Оборонець Маріуполя, начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що російські військові йдуть в наступ, аби їх не вбили свої ж. Про це він повідомив в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

"Через декілька місяців як ми з ними воюємо — в них закінчились підготовлені військові, і вони почали закидувати м'ясо. Це не дуже добре", — сказав Богдан Кротевич.

З його слів, росіяни, яких "Азов" бере в полон, перестали говорити, що їх послали, чи вони не хотіли (воювати, — ред.), натомість вони спокійно говорять, що підписали контракт, що їх не змушували. Кротевич наголосив, що для них мотивація йти вперед проста — їх уб'ють, якщо вони цього не зроблять.

Він розповів про російського військового зі "Шторм V", якого українці взяли у полон. Той повідомив, що бійці РФ погрожували йому зламати палець через те, що він прийшов на попередню позицію за водою, йому сказали: "Іди назад, бо я тебе вб'ю". Крім цього, українці мають багато перехоплень ворога, де ті прямо кажуть, що вбиватимуть усіх, хто відходитиме з позицій, "якщо рука або нога не відірвана — з позицій ніхто не відійде".

Начальник штабу "Азов" зазначив, що бачив з дрона, як окупанти вели полоненого з голим торсом та зав'язаними руками. Пізніше з'ясувалося, що це "відказник", якого відвели в тил та розстріляли.

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Нагадаємо, 19 грудня начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що російські військові масово наступають, на одну позицію можуть кинути 30 людей. Для ворога пріоритетно наступати на будь-якому напрямку.

Того ж дня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог змінив тактику на Авдіївському напрямку, зокрема відійшов від "м'ясних штурмів". Окупанти сконцентрувалися на поодиноких напрямках.