"Іди назад, бо вб'ю": в "Азові" розповіли про мотивацію ЗС РФ наступати (відео)
У російській армії розстрілюють бійців, які відмовляються воювати. Ворог не дає змоги відходити з позицій, "якщо рука або нога не відірвана", розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.
Оборонець Маріуполя, начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що російські військові йдуть в наступ, аби їх не вбили свої ж. Про це він повідомив в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".
"Через декілька місяців як ми з ними воюємо — в них закінчились підготовлені військові, і вони почали закидувати м'ясо. Це не дуже добре", — сказав Богдан Кротевич.
З його слів, росіяни, яких "Азов" бере в полон, перестали говорити, що їх послали, чи вони не хотіли (воювати, — ред.), натомість вони спокійно говорять, що підписали контракт, що їх не змушували. Кротевич наголосив, що для них мотивація йти вперед проста — їх уб'ють, якщо вони цього не зроблять.
Він розповів про російського військового зі "Шторм V", якого українці взяли у полон. Той повідомив, що бійці РФ погрожували йому зламати палець через те, що він прийшов на попередню позицію за водою, йому сказали: "Іди назад, бо я тебе вб'ю". Крім цього, українці мають багато перехоплень ворога, де ті прямо кажуть, що вбиватимуть усіх, хто відходитиме з позицій, "якщо рука або нога не відірвана — з позицій ніхто не відійде".
Начальник штабу "Азов" зазначив, що бачив з дрона, як окупанти вели полоненого з голим торсом та зав'язаними руками. Пізніше з'ясувалося, що це "відказник", якого відвели в тил та розстріляли.
Нагадаємо, 19 грудня начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що російські військові масово наступають, на одну позицію можуть кинути 30 людей. Для ворога пріоритетно наступати на будь-якому напрямку.
Того ж дня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог змінив тактику на Авдіївському напрямку, зокрема відійшов від "м'ясних штурмів". Окупанти сконцентрувалися на поодиноких напрямках.