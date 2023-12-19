"Иди назад, потому что убью": в "Азове" рассказали о мотивации ВС РФ наступать (видео)

В российской армии расстреливают бойцов, которые отказываются воевать. Враг не позволяет отходить с позиций, "если рука или нога не оторвана", рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

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Защитник Мариуполя, начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что российские военные идут в наступление, чтобы их не убили свои же. Об этом он сообщил в интервью "Телевидению Торонто".

"Через несколько месяцев как мы с ними воюем — у них закончились подготовленные военные, и они начали забрасывать мясо. Это не очень хорошо", — сказал Богдан Кротевич.

По его словам, россияне, которых "Азов" берет в плен, перестали говорить, что их послали, или они не хотели (воевать, — ред.), зато они спокойно говорят, что подписали контракт, что их не заставляли. Кротевич отметил, что для них мотивация идти вперед проста — их убьют, если они этого не сделают.

Он рассказал о российском военном из "Шторм V", которого украинцы взяли в плен. Тот сообщил, что бойцы РФ угрожали ему сломать палец из-за того, что он пришел на предыдущую позицию за водой, ему сказали: "Иди назад, потому что я тебя убью". Кроме этого, украинцы имеют много перехватов врага, где те прямо говорят, что будут убивать всех, кто будет отходить с позиций, "если рука или нога не оторвана — с позиций никто не отойдет".

Начальник штаба "Азов" отметил, что видел с дрона, как оккупанты вели пленного с голым торсом и завязанными руками. Позже выяснилось, что это "отказник", которого отвели в тыл и расстреляли.

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Напомним, 19 декабря начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, что российские военные массово наступают, на одну позицию могут бросить 30 человек. Для врага приоритетно наступать на любом направлении.

В тот же день начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что враг изменил тактику на Авдеевском направлении, в частности отошел от "мясных штурмов". Оккупанты сконцентрировались на отдельных направлениях.