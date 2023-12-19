Буданов сам перевіряв літак: спливли подробиці обміну командирів "Азову" на Медведчука

Розпочинати переговори щодо обміну не хотіла жодна зі сторін. Україна заявляла, що не довіряє російській стороні, і вимагала встановлення осіб військових, які перебувають у російському полоні.

22 вересня 2022 року відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна отримала 215 полонених, серед яких багато офіцерів та захисників "Азовсталі", зокрема, командирів "Азову". Росія отримала Віктора Медведчука і 55 своїх військових. Про деякі подробиці того обміну пише The Wall Street Journal.

Обмін проросійського політика Віктора Медведчука на українських військовополонених відбувся на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Як пише видання, обмін, який провели Москва та Київ в той день, був складним, оскільки розпочинати переговори щодо нього не хотіла жодна зі сторін. Київ, як стверджується, говорив, що не довіряє Москві, і вимагав встановлення особи військових, які перебувають у полоні.

Обмін відбувся після того, як голова військової розвідки України Кирило Буданов піднявся на борт з українцями, зробив їхні світлини та надіслав знімки до Києва. Борт із 10 іноземцями — учасниками бойових дій на боці ЗСУ — супроводжував російський бізнесмен Роман Абрамович.

"Азовці" мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину, а потім — на фронт

Також WSJ повідомила подробиці обміну російського льотчика Костянтина Ярошенка на американського морського піхотинця Тревора Ріда у квітні минулого року.

Обмін відбувався також на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. На борту з Росії до Туреччини Ріда супроводжували бійці спецназу ФСБ "Альфа". Після того, як російський літак приземлився в Анкарі, на борт, як стверджується, піднявся спецпредставник президента США у справах заручників Роджер Карстенс, який мав упізнати Ріда.

Стверджується, що Росія та США домовилися про заборону фото- та відеозйомки.

Нагадаємо, що 16 липня командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко вперше після повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом і поділився планами на майбутнє.

8 липня з Туреччини в Україну повернулися командири захисників Маріуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Вони повинні були до кінця війни перебувати в Туреччині, проте повернулися до України.