"Руйнуються імперії": експерт розповів, як санкції поступово руйнують Росію
За словами політолога Олега Лісного, зараз так звані прихильники Путіна поступово втрачають свої статки, що може прискорити процес економічного розвалу РФ.
Всупереч твердженням пропагандистів із Кремля, у Росії спостерігається значна економічна криза. Нещодавно яйця стали дефіцитним продуктом для росіян, і планується їх імпорт з Туреччини та Ірану. Крім того, ухвалюються нові санкції проти компаній і представників країни-агресора. Про це повідомив політолог Олег Лісний у коментарі виданню "24 Канал".
Ці події вибудовуються в послідовний ланцюг, який може призвести до повного руйнування економічної стабільності в Росії. Нині прихильники Путіна поступово втрачають своє матеріальне благополуччя.
За словами Лісного, тиждень тому в Бєлгородській області Росії ввели обмеження на продаж яєць, обмеживши кількість до двадцяти штук на одну людину. У той час як у Кремлі стверджують, що "все йде за планом", з 1 січня 2024 року планується імпортувати яйця з Туреччини та Ірану для компенсації дефіциту.
"Такі ситуації я називаю "чорними лебедями". Де тонко — там і рветься. Курей треба годувати, своїх кормів не вистачило. Царю довелося "челобитну" подавати. На таких ситуаціях і руйнуються імперії. Згадаймо повстання в Росії — там не ідеї були: або сигарети подорожчали, або горілку не завезли. Тут можемо замінити будь-який продукт", — зазначив політолог.
Крім того, відіграє роль і той факт, що поступово впроваджуються санкції, які будуються покроково, вражаючи певні категорії, з метою завдати остаточного удару. Нещодавно Євросоюз запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії, починаючи з 1 січня 2024 року. У рамках цих заходів було розширено заборону на транзит усіх товарів, що використовуються на полі бою, під забороною опинилися російські діаманти, а 147 фізичних і юридичних осіб зазнали персональних обмежень.
За словами експерта, складно передбачити, які дії зроблять росіяни у відповідь на погіршення економічної ситуації та введення нових санкцій. Олег Лісний вважає, що наразі відсутня масова мотивація до протидії Путіну. Однак страх перед безпосередніми наслідками і владою без нього може впливати на відсутність активних дій з боку громадян. Політичні та соціальні динаміки в країні можуть змінюватися, і в майбутньому ситуація може розвиватися інакше.
"Вони будуть згуртовуватися біля Путіна, але недовго. Такі санкції будуть вибивати впевненість у майбутньому. У них майно і гроші заховані були на Заході. Кожну копієчку можна порахувати і нерухомість. Зараз у них забирають майбутнє. Удар за ударом і мінімальний спрацює як вирішальний. Тобто це працює в перспективі", — пояснив він.
Нагадаємо, що Росія хоче купити за кордоном понад один мільярд курячих яєць. Так, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) обнулила мита на імпорт яєць у Росію для стримування зростання цін із 1 січня до 30 червня 2024 року.
Раніше Фокус розповідав, як в Україні змінилися ціни на другий рік війни. Риба подорожчала, а яйця подешевшали.