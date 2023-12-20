Понад 350 снарядів за добу: ЗС РФ атакували Херсонщину, багато поранених (фото)

Ворог атакував безпілотниками житлові будинки у Херсоні. Поранення отримали дев'ять людей, серед яких четверо дітей. Загалом по області окупанти за добу випустили 356 снарядів.

Російські військові вкотре накрили вогнем Херсонщину. Окупанти випустили по області понад 350 снарядів. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росія атакувала Херсонську область мінометами, артилерією, авіацією, безпілотниками та "Градами". Загалом 19 грудня вони здійснили 82 атаки та випустили 356 снарядів, з яких 36 – по Херсону.

Фото: Прокуратура Херсонської області

Внаслідок обстрілів були влучання у житлові квартали. Також ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури, закладу профтехосвіти, садочку, медзакладу, поштовому відділенні та човновій станції у Херсоні.

Фото: Прокуратура Херсонської області

За словами Олександра Прокудіна поранення отримали 16 людей. Українськими засобами протиповітряної оборони над підконтрольною частиною області було збито шість іранських ударних дронів Shahed.

За фактом обстрілів житлових кварталів у Херсоні безпілотниками прокуратура розпочала розслідування. Відомо, що внаслідок цієї атаки поранено дев’ять людей, серед яких четверо дітей. Як повідомляв ввечері 19 грудня голова Херсонської ОВА, за однією з адрес поранення отримала 28-річна жінка, та її діти віком 2,4 та 9 років.

Росія атакувала Україну

У ніч на 20 грудня Росія випустила по Україні 19 ударних дронів Shahed. Сили ППО збили 18 ворожих безпілотників.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що столицю намагалися атакувати дронами, які заходили з акваторії Чорного моря. Усі безпілотники було знищено на підльоті до міста.

Також ворог атакував Харківщину ракетами із ЗРК С-300. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, було щонайменше два влучання. Також пошкоджено транспортне депо.

Нагадаємо, нещодавно представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що ЗС РФ накопичили ракети та готові до масованих ракетних атак України. За її словами, ворог очікує сильних морозів, аби імовірно вдарити по енергооб’єктах.