"Атеш" проник на Тульський збройовий завод: що розвідують (фото)

Партизани намагаються дізнатися якнайбільше інформації про роботу російського оборонного підприємства. У русі не публікують фото із середини, але кажуть, що там "є що показати".

Українське підпілля проникло на збройовий завод у Тулі, де окупанти виготовляють зброю і боєприпаси. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" у Telegram.

Партизани працевлаштувалися у російський завод та збирають всю можливу інформацію про його роботу. Зокрема, серед завдань підпілля – добути технічну документацію оборонного підприємства.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Партизани кажуть, що у цілях безпеки не можуть публікувати фотографії із середини заводу. Однак вони зазначили, що там "є що показати".

Зокрема, збройовий завод входить до НВО "Високоточні комплекси" ДП "Ростех". Виготовлені тут боєприпаси та зброя використовується окупантами у війні проти України.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Також підпілля поділилося координатами російського заводу — 54.197645011843, 37.62090136330.

Вони наголосили, продовжують проникати на російські оборонні підприємства, аби знизити військовий потенціал РФ.

Нагадаємо, 19 грудня партизани розповіли про проблеми із виготовленням крилатих ракет у Росії. Вони побували на Дубненському машинобудівному заводі та дізналися, що окупанти не встигають виконати річне замовлення. Так, замість необхідних 80 ракет вони виготовили лише 61 ракету.

Також українське підпілля проникло до однієї з військових частин Нацгвардії Росії у Москві. Вони зібрали цікаву інформацією та передали її українським військовим.