Дочка актора, який поїхав на окуповану територію України, заявила, що пишається відвідинами батьком лінії фронту.

Прихильник президента РФ Володимира Путіна та актор Іван Охлобистін під час відвідин окупованої частини Донецької області "спіймав" кулю по бронежилету. Про це в соцмережі повідомила його дочка, Євдокія Батаріелі-Охлобистіна.

Як виявилося, в актора, який нібито привозив "гуманітарку" на Донбас, тріщина в ребрі. Про це повідомило росЗМІ Mash із посиланням на російського співака і колишнього воєнкора Акіма Апачева, який також відвідав Донецьку область і дізнався цю інформацію від лікарів.

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При цьому дочка пропагандиста пишається діями батька, який долучився до злочинів окупантів в Україні. Вона розповіла, що той регулярно буває біля лінії фронту.

Нагадаємо, що 20 грудня росЗМІ опублікували повідомлення про смерть неіснуючого письменника. Як ілюстрацію розмістили фотографію норвезького музиканта. Тим часом громадяни РФ дедалі більше хочуть уникнути потрапляння на фронт.