Паспорти РФ вручали у урочистій святковій обстановці, а на захід зненацька нагрянули представники військкомату.

У Росії у Санкт-Петербурзі новоспеченим громадянам РФ одразу ж вручають повістки. Про це рапортує пресслужба ГУ МВС у Петербурзі та Ленінградській області.

Зазначається, що в одному з районів міста відбувся урочистий захід з приводу отримання кількома чоловіками російського громадянства. Паспорти РФ вручали в урочистій святковій обстановці.

"Родзинкою" церемонії стала поява на заході військкомів, які на місці хутко вручили новоспеченим росіянам повістки до військкомату.

"11 громадян, які отримали нові паспорти, склали присягу громадянина Російської Федерації, після чого співробітники військкоматів, які прибули на церемонію, і керівництво військового відділу СК вручили їм повістки. Тепер вони мають стати на військовий облік", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що не планує припиняти війну в Україні і прагне досягти цілей, озвучених на початку вторгнення. Тим часом експерти Міноборони Естонії впевнені, що РФ програє, але для цього знадобиться три роки і 120 млрд євро, витрачених країнами НАТО на озброєння ЗСУ.