Обстріл Дніпропетровської області: ЗСУ збили російську ракету біля Дніпра

За даними повітряного командування "Схід", російські окупанти запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59.

У четвер, 20 грудня, Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетну атаку на територію України. Про це написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що військові повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Інформацію про знищення російської ракети також підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Успішна робота нашої ППО! Ворожу ракету "відмінусували" над Дніпровським районом області військові з ПВК "Схід"!" — написав він.

У повітряному командуванні "Схід" уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Сили ППО збили російську ракету

Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливе застосування авіаційних засобів ураження на південно-східному напрямку, вказуючи на активність ворожої тактичної авіації в цьому районі. Зокрема, йшлося про загрозу для Кіровоградської області.

Що відомо про ракету Х-59

Х-59 Фото: УНІАН

Російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" Х-59 середнього радіуса дії призначена для ураження важливих наземних і надводних об'єктів противника, зокрема прикритих систем протиповітряної оборони.

Х-59 у складі Су-17М4 було прийнято на озброєння радянської армії 1982 року, однак через припинення серійного випуску Су-17, основним носієм Х-59 був Су-24М. Наразі модифікації Х-59 виробляє і модернізує російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння", до якої входить МКБ "Радуга".

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня українські захисники перехопили 18 із 19 запущених по Україні ударних дронів типу Shahed. За даними командування, безпілотники запускали з окупованого Криму.

Уночі 20 грудня ЗС РФ також накрили вогнем Херсонську область. Окупанти випустили по регіону понад 350 снарядів. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури, закладу профтехосвіти, садочку, медзакладу, поштовому відділенню, човнової станції та житлових кварталах.