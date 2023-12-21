"Якість заміни незадовільна": у WSJ розповіли про проблеми з мобілізацією в Україні

За словами журналістів, ослаблення підтримки з боку Заходу затьмарює настрій серед українців і робить бойові дії на передовій більш страхітливими.

В Україні триває мобілізація, яка стикається з великою кількістю проблем. Часто в армію призивають чоловіків, які не здатні винести всі фізичні труднощі війни. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, Україні необхідно відновити свою армію. Піхота, на яку припадає основний тягар боїв, зазнає найважчих втрат, порівняно з іншими родами військ. Тому хронічно відчуває брак людей.

"Поєднання корупції, пільг і політичної обережності захистило більшу частину міського середнього класу України від необхідності битися в холодних і брудних окопах. На довгій лінії фронту непропорційно велику частку призовників становлять чоловіки середнього віку", — йдеться в матеріалі.

Видання пише, що солдати-ветерани, які воювали з 2022 року, а деякі і з 2014 року, коли Росія вперше вторглася на схід України, висловлюють розчарування тим, що новобранці часто вже пережили свій "розквіт фізичної форми".

"Якість заміни незадовільна. Це сільські хлопці від 43 до 50 років, іноді з проблемами зі здоров'ям", — розповів журналістам досвідчений піхотинець.

Повідомляється, що на нинішньому етапі війни на виснаження особливо складно знайти охочих рекрутуватися в піхоту. Ослаблення підтримки України з боку Заходу затьмарює настрій серед українців і робить бойові дії на передовій більш страхітливими. Крім того, за словами журналістів, Росія повернула собі перевагу в артилерійській вогневій потужності, де на початку цього року в України був паритет.

"Сумні новини з фронту відбивають у громадян бажання приєднатися", — сказав оператор БПЛА "Добро".

За його словами, в армії України є командири, які вважають за краще використовувати ще радянську тактику лобових атак. Через це страх українців іти в армію посилюється.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому хочуть призивати з 25-річного віку. За словами голови ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, молоді люди швидше зможуть освоїти сучасні технології, а так само вони можуть підвищити ефективність управління в армії.