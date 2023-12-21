"Найжорстокіші репресії в Мелітополі": Федоров розповів, як росіяни "добивають" місто

Ворогу не вистачає кваліфікованих спеціалістів для підтримання інфраструктури в робочому режимі на окупованих територіях. Відновлення після аварій може тривати тижнями, розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Росіяни визначили тимчасово окупований Мелітополь у Запорізькій області своїм адміністративним та логістичним центром. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у коментарі "24 Каналу".

"Російські загарбники визначили Мелітополь своїм адміністративним та логістичним центром. Саме тому всі найжорстокіші репресії щодо місцевих жителів розпочинаються в Мелітополі", — сказав Іван Федоров.

Проблеми з інфраструктурою

З його слів, ворог хизується зведенням "потьомкінських сіл", але в реальності жодних дій щодо поліпшення інфраструктури не відбувається. Федоров зазначив, що для підтримання інфраструктури в робочому режимі потрібні кваліфіковані та досвідчені спеціалісти, проте велика кількість кадрів виїхала з ТОТ. У результаті поновлення після будь-яких аварій триває дні або тижні, тому в деяких населених пунктах постачання електроенергії може не відновлюватися тижнями.

Міський голова Мелітополя зауважив, що для розв'язання цієї проблеми ворог завозить бригади з Росії, які нібито проводить ремонтні роботи та роблять видимість "допомоги" тимчасово окупованим територіям.

Проблеми з питною водою

Він наголосив, що проблемою в місті та області є питна вода. Раніше 70% окупованих населених пунктів Запорізької області живилися питною водою з Каховського водосховища, проте після підриву воно перестало існувати. Зокрема, з проблемою зіткнулися не лише малі села, але й великі населені пункти — Якимівка, Приазовське, Приморськ, Бердянськ.

"Питна вода в цих населених пунктах подається погодинно або взагалі відсутня по декілька днів", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, 11 грудня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни продовжують тероризувати місцевих жителів тимчасово окупованих територій. Він наголосив, що виїхати з ТОТ складно і це займає не менше п'яти днів.

19 грудня Іван Федоров розповів, що в Мелітополі постраждав окупант-поліцейський, який приїхав з території РФ. Зі слів міського голови, "щось вибухнуло" біля школи.