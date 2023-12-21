Змінили тактику: ЗС РФ намагаються знищити плацдарм ЗСУ на Херсонщині, — командування

Окупанти намагаються відновити свої позиції, проте українські військові продовжують контрбатарейну боротьбу. Ворог здійснив понад 30 атак за добу, проте не мав успіху, розповіла речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Збройні сили Російської Федерації намагаються штурмами вибити українські позиції на лівому березі Херсонської області. Про це повідомила речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону 20 грудня.

"Окупанти намагаються штурмами вибивати наші позиції, але поки що вони отримують гідну відсіч і з втратами регулярно відступають", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог намагається відновити свої позиції, проте українці продовжують контрбатарейну боротьбу. Зокрема, минулої доби 20 грудня російські військові здійснили понад 30 атак у пішому порядку, проте не мали успіху.

Наталія Гуменюк наголосила, що ворог проводить постійні ротації, поновлюючи підрозділи, які не можуть вести бойові дії через втрати. Крім цього, противник віддає перевагу "м'ясним штурмам", використовуючи "роти Z". Також росіяни змінили тактику та почали менше використовувати техніку, натомість перейшовши до "м'ясних штурмів". Військові РФ не можуть забрати пошкоджену техніку з поля бою та продовжують робити невеликі вилазки.

Нагадаємо, 20 грудня військовий оглядач Давид Шарп повідомив, що плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра не зможе стати загрозою обороні ворога у Херсонській та Запорізькій областях. Натомість плацдарм зможе мати велике оперативне значення лише, якщо на ньому будуть сконцентровані тисячі бійців та соні одиниць техніки.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 19 грудня розповіли, що незначне просування ворога було зафіксоване біля Куп’янська, Бахмута, Новомихайлівки, Авдіївки у Донецькій області та Новопрокопівки у Запорізькій.