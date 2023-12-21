У ВМС США з'явився перший гігантський роботизований підводний човен: що відомо

Можливості субмарини Orca перегукуються із завданнями Пентагону, де прагнуть збільшити свій потенціал, особливо в Тихоокеанському регіоні на тлі посилення Китаю.

Компанія Boeing передала ВМС США великий роботизований підводний човен після серії морських випробувань. Йдеться про дизель-електричний підводний човен Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), що отримав назву Orca. Про це 20 грудня повідомили в Defence One.

За інформацією журналістів, за допомогою цього апарату американські ВМС доопрацюють концепції підводних човнів без екіпажу і надводних кораблів.

Наразі детальної інформації щодо точних технічних характеристик немає, проте безпілотна субмарина базується на прототипі Echo Voyager компанії Boeing завдовжки 16 м і завширшки 2,5 м. Вона може бути оснащена модулями корисного навантаження завдовжки до 10 м, внаслідок чого її повна довжина становитиме близько 26 м.

"Orca може виконувати критично важливі місії великої тривалості для досягнення підводного морського панування в мінливих умовах і невизнаних водах", — заявили представники Boeing, додавши, що на сьогодні це найпередовіший безпілотний підводний апарат (UUV) у світі.

Також у компанії зазначили, що Orca призначена для багатомісячного перебування в морі у відкритих і спірних водах за мінімальної або повної відсутності втручання людини. Такі здібності перегукуються із завданнями Пентагону — американські військові говорили, що роботизовані підводні човни можуть допомогти американським військовим збільшити свій потенціал, особливо в Тихоокеанському регіоні і в боротьбі з нарощуванням військового потенціалу Китаю.

Що стосується виробництва субмарин, то ще 2017 року Boeing об'єднався із суднобудівною компанією HII. А на початку 2021 року HII оголосила про завершення будівництва заводу, на якому збиратимуться корпуси апаратів Orca.

Нагадаємо, американський генерал Карстен Хекль на початку вересня заявив, що військовий флот США гостро потребує підводних безпілотних апаратів, які здатні вистрілювати з-під води літаючими дронами. За його словами, автономні субмарини особливо важливі тим, що можна підкрастися до ворога і запустити цілий рій дронів камікадзе.