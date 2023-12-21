Замість ТЦК поїхав у відрядження: на Закарпатті чоловіка ув'язнили на 3 роки

У суді ухилянт свою вину не визнав. Він пояснив свою неявку до ТЦК тим, що поїхав у відрядження за кордон та вважав це достатньо вагомою причиною.

На Закарпатті до трьох років ув’язнення засудили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу та поїхав у відрядження за кордон. Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду від 18 грудня.

Свою провину у суді чоловік не визнав. Він пояснив, що 2 січня цього року у Іршаві його зустріли працівники територіального центру комплектування та запросили для перевірки особистих даних.

Чоловік погодився на пропозицію та прослідував у приміщення ТЦК, де він пройшов медичну комісію. Зловмисника визнали придатним до служби та видали повістку, згідно з якою він мав прийти наступного дня о 9 годині для вибуття на військову службу.

Однак, як зазначається у вироку, чоловік не з’явився та поїхав на вантажному автомобілі за кордон у відрядження. У телефонній розмові із працівниками центру комплектування він сказав, що поїхав, адже вважав це вагомою причиною для неявки.

У судовому засіданні працівник ТЦК розповів, що чоловік прийшов до них самостійно та добровільно захотів вступити у лави української армії. Також він сказав, що перед врученням направлення на проходження ВЛК зловмисник заперечив наявність підстав для відстрочки.

Розглянувши матеріали справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили 3 роки ув’язнення. Чоловік ще може оскаржити вирок протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Нагадаємо, 13 грудня на Хмельниччині засудили до 5 років позбавлення волі військового, який втік з військової частини. У суді він пояснив, що втік через загострення шкірної хвороби.

Також весною у Львові судили ухилянта, який пояснив свою неявку до ТЦК тим, що "проспав". Його визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили випробувальний термін.