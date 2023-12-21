Шумно летять і все нищать: у мережі показали роботу екіпажу ударних дронів "Баба Яга" (відео)

Сільськогосподарський дрон доносить 50 кг вибухівки до позицій ЗС РФ, розповідається у фільмі про операторів БПЛА. Росіяни спершу насміхались з цих пристроїв, а потім скаржились на втрати.

Підрозділ ударних дронів ЗСУ скидає вибухівку на російську військову техніку, яка перебуває неподалік від лінії фронту. Внаслідок скидів бронемашини ЗС РФ повністю втрачають боєздатність, оскільки у них відлітає башта і вириває "з м'ясом" гусениці. Про деталі роботи безпілотників, які росіяни назвали "Баба Яга", ідеться у фільмі студії "Вавілон-13", розміщеному на Youtube.

Автори відео розповіли, що підрозділ, який вони знімали, є унікальним для ЗСУ. Щодня бійці нищать десятки одиниць техніки ЗС РФ по усій довжині фронту. Зброя, яку використовують, — це сільськогосподарські дрони, які переробили на бойові. Зокрема, пристрої здатні нести 50 кг вибухівки, летять на висоті до 300 м з швидкістю до 12 м/с.

Дрон, який ЗСУ використовують проти ЗС РФ Фото: Скриншот

Росіяни у мережі ділились враженнями від зустрічі з цими безпілотниками — окремі фрагменти є у фільмі про українських бійців. Вказується, що ці пристрої "летять шумно, як відьма Баба Яга". Заряду, який вони скидають на техніку РФ, вистачає для повного знищення бронемашин і вантажівок — наслідки скидів також є на відео.

Бронемашина ЗС РФ, яку підірвав дрон "Баба Яга" Фото: Скриншот Наслідок скиду вибухівки на техніку ЗС РФ Фото: Скриншот

Знімальна група разом з екіпажем ударних дронів "Баба Яга" побувала на місці пуску, у штабі та в окопах. Один з бійців розповів, що до війни не мав жодного військового досвіду — як і інші добровольці, які увійшли до складу підрозділу. Чоловік не хотів розповідати про свої функції, але все ж визнав, що з цивільної людини перетворився на бортінженера.

Один зі співрозмовників журналістів розповів, що бойові безпілотники продовжують вдосконалювати і вони стають ще ефективнішими. Відзначив, що у ЗСУ запроваджуються інновації за стандартами НАТО. При цьому армія НАТО насправді подібними пристроями навіть не користувалась.

Українські дрони — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром ЗСУ матимуть 1 млн дронів, щоб протистояти російським військам.

Між тим західні журналісти побували у штабі підрозділу на березі Чорного моря. Підрозділ оснащений 18 морськими дронами Magura, які здатні проплисти більш як 300 км до окупованого Криму.

Російське командування серйозно оцінило загрозу від українських морських дронів, свідчить розслідування OSINT-аналітика. Дослідження показали, що росіяни в Криму створили багаторівневу систему захисту від пристроїв, здатних переплисти Чорне море і врізатись у російські кораблі.

Нагадуємо, експерти проаналізували компоненти, які ЗС РФ використовуються для виготовлення керованих авіабомб. При цьому останніми тижнями ворог наростив використання цих снарядів, якими б'є вздовж усієї лінії фронту.