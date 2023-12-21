"Це буде потужно": Данілов анонсував отримання Україною додаткових систем ППО (відео)

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони України, розповів, що українські війська отримають ефективні та потужні системи, які не стосуються використання в мобільних вогневих групах.

Україна отримає системи ППО вже найближчим часом. Про це Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони, повідомив в ефірі УП.Live.

Він підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, який напередодні обіцяв посилення українського повітряного простору системами ППО. Данілов підтвердив ймовірність появи таких комплексів.

"Це буде потужно, будуть потужні системи", – наголосив він.

За його словами, це не системи, якими користуються мобільні вогневі групи. Які саме це комплекси називати він не став.

ППО України та заяви Зеленського

Президент України на підсумковій пресконференції 19 грудня відповів на запитання польського журналіста про те, чи варто було очікувати в доступному для огляду майбутньому відкриття аеропорту в Борисполі, щоб його мама могла злітати в Київ. Володимир Зеленський порівняв можливе відкриття аеропорту в Борисполі зі зняттям блокади в Чорному морі.

"Відкриття Борисполя — перемога української ППО", – зазначив він.

Також 15 грудня Зеленський повідомив, що Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Швеція допоможуть Україні захистити своє небо. За його словами, пакетів підтримки теж буде більше, оскільки відбувся ефективний саміт із країнами Північної Європи. Він також прокоментував рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, 21 грудня оглядач Олександр Коваленко назвав мету атаки Shahed, яка припала на зліт МіГ-31К. Використання певних напрямків над сухопутними та важкодоступними зонами, як зазначив військовий оглядач Олександр Коваленко, надало можливість безпілотникам окупантів зберегти свою присутність у повітряному просторі України до 7 годин.