Санкції проти "тіньового флоту" Путіна: Індія перестала приймати танкери з нафтою, — Bloomberg

За даними журналістів, поки що невідомо, що зупиняє танкери, але до цього можуть мати стосунок і санкції G7.

За останні чотири тижні майже 5 млн барелів нафти сорту Sokol не поставили на індійські НПЗ. Усе через те, що танкери, які постачали нафту з Далекого Сходу до Індії, зупинилися або дрейфують біля берегів. Про це повідомляє Bloomberg.

З посиланням на дані з відстеження пересування танкерів повідомляють, що поки невідомо, що зупиняє танкери, але до цього можуть мати стосунок і санкції G7.

Тіньовий флот РФ

Із середини минулого місяця проти восьми танкерів, які порушували цінову стелю, встановлену для російської нафти, шість перебувають у власності "Совкомфлота". Попри те, що вони зареєстровані на інші компанії.

Російські танкери

Після заяви США 16 листопада один із кораблів, що потрапили під санкції, NS Century, який колись регулярно перевозив нафту до порту Вадінар, все ж таки через два дні зупинився біля узбережжя Шрі-Ланки. Він і досі там дрейфує. Останнім тижнем так само доля спіткала два танкери "Совкомфлота".

"Яка б не була причина затримок, це не завадило всій нафті Sokol попрямувати до Індії. Інший танкер, що належить SovComflot, завершив відвантаження 19 грудня і вирушає до Вадінара, куди він має прибути 5 січня", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювання щодо ситуації в Червоному морі.

Також повідомлялося, що Росія вперше направила в Китай танкери через Арктику.