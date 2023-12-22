Без західної допомоги: Україна може втратити здатність стримувати РФ, — ISW

За даними експертів, продовження військової підтримки Україні є єдиною можливістю перешкодити президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей у війні.

Припинення підтримки з боку західних союзників, імовірно, призведе до втрати Україною можливості ефективного опору російським збройним силам. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою військових експертів, війна в Україні характеризується нестійкою ситуацією, яка не є безвихідною, оскільки легко може змінитися залежно від прийнятих рішень на Заході.

Також у звіті ISW підкреслили, що підтримка з боку Заходу в галузі безпеки сприяє можливості українських збройних сил відбивати атаки з боку Росії і звільняти додаткові українські території.

Таким чином, продовження надання цієї підтримки видається єдиною можливістю перешкодити досягненню президентом Російської Федерації Володимиром Путіним своїх цілей в Україні.

Нагадаємо, про те, що голосування щодо виділення коштів для України відбудеться вже в січні 2024 року, стало відомо 19 грудня. Конгресмени продовжать переговори після канікул. Йдеться про пакет, запропонований президентом Джо Байденом ще восени, який включає 60 мільярдів доларів для підтримки України.

20 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що гроші на допомогу Україні закінчуються і часу вже "практично немає".