Визнав великі втрати: генерал проаналізував слова Путіна про чисельність ЗС РФ

За словами Ігоря Романенка, озвучуючи чисельність окупаційної армії очільник Кремля хотів показати росіянам "могутність", однак лише фактично визнав великі втрати серед особового складу.

Під час "Прямої лінії" 14 грудня Володимир Путін фактично визнав великі втрати російської армії у війні проти України у понад 300 тисяч людей. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, оголошуючи чисельність армії РФ Путін намагався показати жителям країни "могутність" Росії. Попри це, він фактично визнав, що у бойових діях російська армія втратила понад 300 тисяч військових.

Також він зазначив, що за оцінками партнерів України окупанти втратили 300-315 тисяч людей, а за українськими оцінками – понад 340 тисяч.

Романенко вказав на велику чисельність російської армії та резерви, які РФ завела фактично по всій довжині фронту. Однак він наголосив на їх підготовленості, адже є різниця між підготовленими ув’язненими, частково мобілізованими та елітними частинами.

Втрати армії РФ в Україні

Згідно з інформацією Генштабу, станом на 22 грудня російська армія втратила на війні з Україною 351 тисячу осіб.

Зокрема, нещодавно Володимир Путін заявив, що у війні з Україною беруть участь 617 тисяч військових РФ. Однак всього було 244 тисяч мобілізованих окупантів, 286 тисяч добровольців та 250 тисяч військових, які у лютому минулого року вторгнулися в Україну.

За словами радника мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Росії не було ротацій і мобілізацій, відтак своїми словами президент РФ фактично визнав втрати армії у розмірі майже 363 тисяч осіб.

Також втрати окупантів коментував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що втрати української армії у п’ять разів менші за втрати російської армії.