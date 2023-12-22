Російські Су-34 не встигли: ЗСУ авіабомбами знищили ворожі склади за 25 км від фронту (відео)

Українські захисники виявили розташування ворожої техніки та боєприпасів і взялися до роботи. Російська авіація намагалася цьому завадити, але нічого не вийшло.

Українські військові змогли знищити російські склади, які розташовані на окупованій території Півдня. Літаки Су-34 хотіли перешкодити цьому, але не встигли. Український мілітарний Telegram-канал In Factum опублікував кадри ефективної роботи Сил оборони.

У публікації йдеться, що ЗСУ працювали по складах ЗС РФ із боєприпасами й технікою, розміщених на лівобережжі Херсонщини. Це відбувалося в районі села Абрикосівка, яке розташоване всього за 25 км вiд фронту.

Російські Су-34 намагалися врятувати свої склади з технікою та боєприпасами Фото: DeepStateMAP Російські Су-34 намагалися врятувати свої склади з технікою та боєприпасами Фото: DeepStateMAP

Українські захисники під час своєї спецоперації використовували розумні керовані бомби JDAM, які допомогли принести ефективний результат і знизити бойовий потенціал ЗС РФ.

"На кадрах можна побачити російський Су-34, який, імовірно, летів на перехоплення бомб або платформ, із яких вівся скид", — зазначили автори контенту.

На відео можна побачити, як одна за одною вибухають будівлі в полях. Згодом неподалік з’являються два російські літаки.

До слова, останні кадри закриті звітом від Повітряних сил про успішну ліквідацію трьох Су-34, яке сталося 22 грудня.

ЗСУ збили бомбардувальники Су-34: що вже відомо

22 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ заявив, що захисники збили три ворожі літаки Су-34. На це їх надихнуло послання на одному зі збитих уночі "шахедів". Окупанти написали: "З**хніть с**и".

Російські провоєнні блогери визнали, що не всі пілоти збитих Су-34 приземлилися живими. Попередньо відомо, що ЗСУ вдарили по винищувачах із комплексу Patriot.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 22 грудня назвав операцію "блискуче спланованою". Він наголосив, що літаки Су-34 давно не фігурували в статистиці втрат ЗС РФ.