"Є сенс": в Україні можуть відправляти військових на ротацію за рахунок поліцейських (відео)

За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, співробітники правоохоронних органів мають певну підготовку, тому зможуть у теорії замінити тих, хто на передовій практично 2 роки.

В Україні триває загальна мобілізація і останні тижні активно обговорюється проблемне питання, яке стосується ротації військових. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону 22 грудня припустив, як можна вирішити це.

За його словами, ще до кінця 2023 року має бути ухвалено закон про те, як мають відбуватися мобілізаційні процеси і які є права у вiйськкомів. Також президент Володимир Зеленський має встигнути його підписати.

Олексій Гетьман запропонував провести ротацію військових, а замість них на фронт відправити людей, які працюють у правоохоронних органах.

"Порушується питання про мобілізацію людей, які працюють у правоохоронних органах. Це може бути корисним, тому що ці люди підготовлені. Може є сенс їх посилати на фронт, а тим людям, які там уже більше року-півтора, які воюють два роки, може давати можливість попрацювати в поліції певний час", — заявив майор запасу ЗСУ.

Водночас, на його думку, це мають бути люди, які не мають відповідної юридичної освіти, адже вони можуть бути корисними на своїх посадах. Як приклад Олексій Гетьман назвав прокурорів, які у своїй роботі користуються юридичними знаннями.

Нагадаємо, 19 грудня Олексій Гетьман заявляв, що цифри в 450-500 тисяч нових мобілізованих громадян не є додатковими військовими, а коштом них Генштаб може планувати замінити людей, які перебувають на передовій із перших днів війни.

7 грудня президент Володимир Зеленський відповів на звернення українців, які стосуються ротації та демобілізації військових. За його словами, для відновлення та відпочинку військовослужбовців до законодавства було внесено зміни, які дали змогу військовим під час дії воєнного стану отримувати частину щорічної основної відпустки та відпустки за сімейними обставинами і з поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.