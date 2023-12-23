Байден підписав оборонний бюджет на 2024 рік: Україні виділено $300 млн

Глава Білого дому зазначив, що документ містить норми, які обмежують здатність президента США представляти країну на міжнародній арені.

Президент США Джо Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2024 рік. Документ передбачає рекордні 886 млрд доларів на військові потреби, а також продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні в межах 300 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Закон надає критично важливі повноваження, необхідні нам для створення збройних сил, необхідних для стримування майбутніх конфліктів, і водночас підтримує військовослужбовців, їхніх чоловіків і жінок та сім'ї, які виконують цю місію щодня", — йдеться в повідомленні.

Американський президент привітав ухвалення закону і водночас наголосив на деяких положеннях Акта. На його думку, у документі містяться норми, які обмежують здатність президента Сполучених Штатів представляти державу на міжнародній арені, а також можуть призвести до розкриття "розвідданих або військових оперативних планів, або може зачепити інтереси конфіденційності виконавчої влади".

У зв'язку з цим Байден закликав Конгрес якомога швидше скасувати ці обмеження.

Нагадаємо, Конгрес США ухвалив законопроєкт про оборонну політику на суму 886 млрд доларів, у межах якого Україна 2024 року може отримати допомоги на 300 млн доларів. Це рекордна сума для США, оскільки 2022 року оборонний бюджет країни становив 777 млрд, 2021-го — 740 млрд, а 2020-го — 738 млрд доларів.