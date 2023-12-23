"Призведе до серйозних втрат": F-16 мають стати для РФ несподіванкою, — експерт

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що про кількість і оснащення F-16 можна буде говорити після того, як винищувачі почнуть виконання бойових завдань в українському небі.

Про надання Україні багатоцільових винищувачів F-16 Fighting Falcon стане відомо після їхньої успішної бойової роботи по російських загарбниках. Окупанти на собі першими випробують появу в українському небі західної авіації. Таку думку висловив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає "Еспресо".

Генерал звернув увагу на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, який повідомив, що анонсування передачі Україні F-16 не буде.

"Інформаційна стратегія вже вироблена, й у цьому є свій сенс. Взагалі історія з винищувачами F-16 повинна стати несподіванкою для ворога. Росіяни перші мають відчути появу F-16 в українському небі. Адже застосування такої зброї призведе до серйозних втрат окупаційних військ", — заявив Романенко.

За його словами, коли західні винищувачі почнуть виконувати бойові завдання, тоді вже можна буде говорити і про їхню приблизну кількість, і про оснащення. Тому всю інформацію про надання західної авіації потрібно сприймати "як практичні кроки", зазначив генерал.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що Нідерланди готують першу партію винищувачів F-16 для посилання в Україну. Як повідомив цього ж дня президент України Володимир Зеленський, до відправлення готують партію з 18 машин.

Аналітики з Інституту вивчення війни в цьому контексті уточнили, що літаки можуть прибути в Україну вже до кінця 2023 року, тобто найближчими днями. Таких висновків експерти дійшли, пославшись на стратегічний документ, опублікований Міністерством оборони Естонії.