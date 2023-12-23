На українців чекає тотальна мобілізація: офіцер ЗСУ про подальший перебіг війни (відео)

Війна з Росією закінчиться за столом переговорів, зазначає начальник ППО 3-ї ОШБр Василь Самовар. Але до цього моменту Україна повинна мати "дуже хороші позиції".

Щоб вести війну, Україна не володіє такими ресурсами й мобілізаційним потенціалом як Російська Федерація. Тим часом українцям потрібно бути готовими до "тотальної мобілізації та холодної зими". Про це 23 грудня заявив начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самовар в інтерв'ю телеканалу "Дніпро TV".

За словами українського військовослужбовця, якщо Росії вдасться перейти на військові рейки і наростити потенціал, то з часом вона доб'ється успіхів.

"Тому що у нас немає такого мобілізаційного потенціалу, у нас немає так багато грошей, і у нас немає так багато ресурсів", — сказав Самовар.

Офіцер додав, що рано чи пізно будь-яка війна закінчується переговорами, тож і російсько-українська війна закінчиться за столом перемовин, однак для України важливо мати перед цим "дуже хороші позиції".

Також військовослужбовець підкреслив, що наступний рік буде набагато важчим за попередні два роки разом узяті, а українцям доведеться пережити "погану і холодну зиму".

"Українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації, тренуватися і готуватися до поганої і холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим, ніж 2023 і 2022 разом узяті, на жаль", — сказав офіцер.

Проблеми мобілізації

Василь Самовар зазначив, що на цей час потік добровольців закінчився, а та форма мобілізації, яка зараз існує в Україні, не дає необхідного ефекту.

"Люди живуть так, ніби немає війни, і вражає те, що ніхто не хоче йти воювати та захищати нашу країну. Потік добровольців майже закінчився, а, скажімо так, помірна примусова мобілізація не дає такої кількості людей, яка нам необхідна", — сказав офіцер.

На думку Самовара, у ситуації, що склалася, є дві причини. По-перше, це наслідки російських інформаційно-психологічних операцій. По-друге, відсутність часто в бригадах і батальйонах адекватного військового керівництва, і коли інформація про це просочується в соцмережі, цим також користуються російські пропагандисти. І остання причина — банальний страх.

Нагадаємо, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко 22 грудня розповів, що на Бахмутському напрямку спостерігається нестача особового складу ЗСУ, а середній вік бійців становить 50 років. За його словами, підрозділи, які тримають цю ділянку фронту, виснажені та знекровлені, тому питання проведення суттєвої мобілізації очевидне.