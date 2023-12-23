Майже світовий рекорд: російські Су-34 вдалося знищити із засідки, — експерт (відео)

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, знищення трьох російських Су-34 змусить окупантів змінити тактику дій на південному напрямку.

В Повітряних силах ЗСУ було встановлено поки що світовий рекорд, коли в бою було знищено одразу п’ять літальних апаратів. До цього рекорд встановив Ізраїль (4 літаки). Зараз знищили три. Тому окупанти зроблять паузу і переосмислюватимуть свої подальші дії. І, звісно, змінюватимуть тактику бойових дій на півдні. Про це сказав засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34, що було знищено напередодні українськими військовими на Південному напрямку, давно не з’являлися в статистиці втрат армії РФ. Збити їх вдалося завдяки добре спланованій операції, зокрема, як сказав Романенко, влаштованій "пастці".

Про збиття ворожих літаків Су-34 дивіться від початку відео

"По-перше, це важливий показник з точки зору одночасного знищення такої кількості цілей. Ми можемо згадати з гідністю, що в Повітряних силах ЗСУ було встановлено поки що світовий рекорд, коли в бою було знищено одразу п’ять літальних апаратів. До цього рекорд був чотири, в ізраїльтян. Зараз знищили три. Тобто це саме по собі багато про що говорить", — сказав Романенко.

Романенко наголосив, що ворожі Су-34 належать до так званого покоління "4++", вони дуже дороговартісні та відносно нові.

Як вдалося знищити Су-34 ворога: подробиці від експерта

Як сказав Романенко, до операції зі знищення винищувачів українські військові дуже ретельно готувалися. Найімовірніше, вони здійснили цюоперацію із засідки, комплексом середнього або великого радіусу дії, такого, як Patriot або SAMP/T.

"У даному випадку вони знищили ціль аеродинамічну, тобто літак противника. І не один, а кілька. Це завдяки тому, що вони мають більший радіус дії. Так чи інакше, попередньо було вивчено характер дій противника. Вони багато доставляли нам неприємностей на даній ділянці фронту, запускали і Х-59, і інші ракети, бомбардували, пускали керовані бомби. Тому спочатку була робота підготовча, розвідка, а потім раптовий вихід, нанесення ударів по повітряних цілях. Це характеризує високий рівень виконання завдань розрахунками зенітних ракетних комплексів", — зазначив експерт.

Романенко нагадав, що місяць тому було знищено теж один російський літак. І, найімовірніше, теж із засідки.

"А тут одразу три. Звісно, росіяни зроблять паузу і переосмислюватимуть, дивитимуться, як їм надалі діяти безпечніше й ефективніше. І, звісно, не виключено, що змінюватимуть тактику дій на Південному напрямку. Це найбільш імовірно", — заявив військовий.

Нагадаємо, операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави була спланована командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком, який раніше й повідомив про знищення Су-34.

Сам Олещук повідомив, що успішна робота українських бійців стала миттєвою відповіддю на послання ворога, що вони залишили на одному зі збитих вночі "Shahed".

Як Фокус повідомляв раніше, не всім пілотам вдалося вижити. У російському провоєнному каналі "Военный Осведомитель" проінформували, що частина пілотів поповнила втрати ЗС РФ.