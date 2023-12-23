Потужностей ВПК достатньо: міністр розповів, як Україна озброїть мільйон своїх БПЛА

Олександр Камишин зазначив, що на сьогодні в Україні працюють понад 50 підприємств з виробництва боєприпасів для безпілотників. Причому це як державні, так і приватні виробники.

Заява президента України Володимира Зеленського про мільйони дронів для Сил оборони дала привід для дискусії про можливості країни розробити і виробити необхідну кількість боєприпасів до них. У зв'язку з цим міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин 22 грудня заявив, що такі можливості в українського ВПК є.

"Щодо боєприпасів для дронів — спроможності для їхнього виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам", — написав Камишин у Telegram.

За його словами, в Україні існує понад 50 державних і приватних виробників боєприпасів для безпілотників. А їхні потужності дають змогу випускати боєприпаси різних видів вагою від 300 г до 10 кг.

Також чиновник зазначив, що наразі нова команда Міністерства оборони активно займається випробуваннями нового обладнання для БПЛА і доволі швидко ставить на озброєння боєприпаси для дронів.

"Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", — підсумував Камишин.

Які боєприпаси застосовуються на дронах

Зазначимо, що міністр не уточнив, про які саме боєприпаси для безпілотників йдеться. Однак раніше ми детально писали про типи зарядів для БПЛА, які застосовують бійці ЗСУ на передовій. Умовно їх можна розділити на два типи — спеціалізовані та неспеціалізовані. До першої категорії належать різні заряди, які використовуються іншими видами озброєння, — наприклад, кумулятивні РКГ-1600, гранати РКГ-3, бомби КЗ-4800 тощо. До спеціалізованих можна зарахувати баражувальні боєприпаси, або так звані дрони-камікадзе.

Нагадаємо, російські загарбники почали озброювати свої безпілотники термобаричними снарядами ТБГ-7В. Це досить потужний заряд із величезною руйнівною силою, особливо в умовах застосування в міських забудовах.