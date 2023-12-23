1 авіаудар замість 3: ЗС РФ після втрати Су-34 рідше атакують Херсонську область, — ОК "Південь"

За даними командування, за останню добу на село Кринки противник скинув 4 снаряди, тоді як днем раніше їх було 15. У Повітряних силах підтвердили, що активність окупантів може знизитися після нових втрат.

Російські окупанти стали скидати значно менше керованих авіабомб на південні регіони України. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

За минулу добу противник завдав лише одного авіаудару і скинув чотири керовані авіабомби по населеному пункту Кринки, що на лівому березі Херсонської області.

Якщо брати попередні зведення, то російські окупанти значно частіше атакували мирні міста і села. Приміром, 22 грудня повідомлялося, що за добу ЗС РФ завдали 3 авіаційні удари із застосуванням 15 керованих авіабомб по населених пунктах лівого і правого берега Дніпра Херсонської області.

Є ймовірність, що зниження активності може бути пов'язане з діями ЗСУ на цьому напрямку, адже в п'ятницю вдалося знищити 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34, які заважали захисникам виконувати багато завдань.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі виданню "Бабель" розповів, що втрати противника безумовно вплинуть на активність ЗС РФ на південному напрямку та фіксуватимуться така ситуація ще деякий час. Окупанти хочуть зменшити ризики для себе, адже для пілотів це стало таким собі психологічним ударом.

Відповідно, авіабомби, колосальну кількість яких скидали раніше, можуть недолітати або летіти не так далеко, як хотілося б противнику.

"Однак атаки відновлюватимуть. Літаків у них достатньо. Скидати авіабомби можуть і літаки Су-35, і Су-34, і, найімовірніше, це можуть робити Су-24", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 22 грудня у Повітряних силах повідомили, що було збито одразу три російські винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Російські блогери підтвердили численні бойові втрати.

Авіаційний експерт Валерій Романенко також підтвердив, що на південному напрямку після успішної спецоперації Сили оборони стане безпечніше, однак якщо літаки справді вдалося ліквідувати за допомогою систем Patriot, то супротивник почне полювання за ними.