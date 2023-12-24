Демобілізація буде лише після війни: Умєров розповів, що чекає військових (відео)

В Україні створять "матрицю мобілізації", яка покаже українцям, що з ними відбуватиметься після призову до лав Сил оборони, заявив міністр Умєров.

Військові Сил оборони перебуватимуть на службі до кінця війни і не зможуть демобілізуватись. Але в Міністерстві оборони України розроблять механізми, завдяки яким бійці зможуть відпочити, відвоювавши два роки на лінії фронту. Про новації в системі військової служби розповів міністр оборони Рустем Умєров у інтерв'ю порталу "Суспільне".

Зі слів Умєрова, у новий закон про мобілізацію внесуть зміни щодо призову на службу, демобілізації, отримання відстрочки та соціального захисту військових. При цьому військові будуть перебувати в армії доти, поки триває війна.

Мобілізація в Україні — заяви Умєрова

Бійцям, мобілізованих до лав ЗСУ, запропонують два механізми, щоб вони мали можливість відновитись, пояснив міністр. Зокрема, вони зможуть "частково демобілізуватись" або скористатись відпусткою. З цією метою створюються спеціальні механізми — юридичні, законодавчі і технічні.

"Ми повинні розуміти, що це наша спільна мета, це питання справедливості для всіх. Ми працюємо над тими, хто вже воює, і ми знайшли рішення, які будуть подані в Верховну Раду", — впевнений посадовець.

В Україні також створять спеціальну "матрицю мобілізації", заявив Умєров. "Матриця" означає, що чітко пропишуть події, які відбуватимуться з людиною, яку призивають до війська — як будуть відбуватись тренування, бойові злагодження, вихід на лінію фронту, отримання відпустки, соціальна допомога тощо.

"У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині — це покарання. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати. Моя мета — вирішити ці проблеми. Потрібні правила гри. Для всіх".

Як пояснив Умєров, планують обміркувати, чи дійсно доцільно знижувати призовний вік до 25 років. Також зауважив, що будуть вести облік і запрошувати до ТЦК іншими способами, а не спиняючи чоловіків на вулицях. З іншого боку, чоловіки, отримавши виклик, мають з'явитись до військкомату і пройти військово-лікарську комісію.

"Ми працюємо над базами даних. Після обліку — дивимося, чи та чи інша категорія буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Це величезний механізм, який треба обговорювати покроково", — підсумував міністр, відзначивши, що, ймовірно, військовозобов'язані будуть отримають відповідні сповіщення на смартфон.

Рустем Умєров — деталі новацій у системі мобілізації (див. з 14:20)

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової річної пресконференції 19 грудня заявив, що Генштаб потребує мобілізації 450-500 тис. осіб. Також зауважив, що розглядають зниження призовного віку та призов до війська жінок. Очільник держави зауважив, що на мобілізацію жінок навряд чи погодиться, а щодо зниження віку послухає аргументацію.

Між тим військовий ЗСУ наголосив, що Україна потребує дійсно масової мобілізації. На його думку, це потрібно для того, щоб здобути кращі умови на момент, коли Росія буде готова до перемовин.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджує, що платформа "Дія" не буде надсилати повістки військовозобов'язаним українцям. Чиновник аргументував це тим, що у законодавстві України такий спосіб призову не передбачений.