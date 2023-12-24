Дістали з HIMARS: Федоров повідомив про ракетні прильоти в окупованому Токмаку

Місто Токмак вдруге протягом доби опинилось під ударом ракет HIMARS. При цьому біля населеного пункту проходить залізниця, яка підвозить БК і техніку російським окупантам.

Надвечір 24 грудня у окупованому Токмаку у Запорізькій області пролунали три вибухи. Представники окупаційної влади запевняють, що збили всі українські ракети. При цьому мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що можливе влучання по техніці та БК російської армії. Про деталі інциденту у Токмаку ідеться у дописі Федорова у Telegram-каналі.

Зі слів законного мера Мелітополя, три вибухи були настільки гучними, що їх чули жителі усього міста. Українець зазначив, що таким чином "Токмак зустрічає Святвечір".

Представники російської влади запевнили, що сили ППО начебто збили усі ракети, які загрожувала базам ЗС РФ, написав Федоров. Однак посадовець сумнівається, чим саме їх "збили": силами ППО чи технікою або БК.

Іван Федоров про події в Токмаку 24 грудня 2023 року Фото: Скриншот

Між тим один з очільників окупаційної адміністрації РФ Володимир Рогов повідомив у Telegram-каналі, що близько 19 год. дійсно відбулась ракетна атака. З його слів, по росіянах вдарили РСЗВ HIMARS ЗСУ. Також запевнив, що усі ракети збиті.

Проросійський політик також нагадав, що аналогічна подія сталась зранку 24 грудня. У дописі, опублікованому близько 10 год. ідеться про ще три удари HIMARS, при чому російські сили ППО начебто їх відбили.

Заява Рогова щодо подій у Токмаку 24 грудня Фото: Скриншот

Зазначимо, Токмак — населений пункт за 17 км від лінії фронту. Найближча лінія боїв — на північному сході у районі Роботиного та Вербового. Установка HIMARS, щоб дістати по позиціях ЗС РФ біля цього міста, мала б стояти на відстані до 70 км.

Відстань від Токмака до лінії фронту Фото: DeepState

Раніше Фокус писав про ситуацію на Запорізькому відтинку фронту. 14 грудня аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що під Роботиним посилились атаки ЗС РФ. Російська війська робили кілька спроб прориву, підтверджених бійцями ЗСУ та військкорами. Також були повідомлення, що ворогу на деяких позиціях вдалось здобувати перевагу.

Тим часом військовий експерт пояснив, чим Токмак такий важливий для окупантів. Зокрема, нагадав про залізницю, яка проходить через цей населений пункт. Ворог намагається її вберегти від ударів ЗСУ, тому налагодив посилену оборону на даному напрямку.

Нагадуємо, боєць Нацгвардії України розповів про складну ситуацію, яка склалась на відтинку фронту під Бахмутом у Донецькій області. Між тим росіяни обстріляли Херсон: жителька міста розповіли про батька, якого убив снаряд ЗС РФ.