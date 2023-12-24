"На аеродром не повернувся": ЗС України напередодні Різдва ліквідували російський Су-34

Українські військові "відпрацювали" по російському Су-30 у Чорному морі.

Повітряні сили Збройних сил України ліквідували на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму офіційному Telegram-каналі в неділю, 24 грудня.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром не повернувся", — написав генерал-лейтенант.

Микола Олещук також додав, що 24 грудня на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Зараз військові вивчають матеріали об'єктивного контролю, щоб знати точно, була ціль уражена чи ні. Крім того, командувач ЗС ЗСУ привітав українців із Різдвом і уточнив, що просто в ці хвилини військові відбивають чергову атаку іранських безпілотників, які російські окупанти знову запустили по Україні.

Нагадаємо, 24 грудня ЗС РФ атакували центр Херсона і вдарили снарядом з артилерії по житловому будинку. Унаслідок ворожої атаки загинув 87-річний чоловік і його дружина — 81-річна жінка. Ще один чоловік отримав контузію та поранення ноги. Медики надали йому всю необхідну допомогу, однак їхати до медзакладу він відмовився.

А 23 грудня російські війська атакували ракетами С-400 дві області України. Окупанти випустили ракети по Кропивницькому та Кривому Рогу. Повідомлялося, що в Кіровоградській області уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків і автомобілі.