Далеко облітають Кринки: ISW пояснив, як зміниться поведінка ЗС РФ після втрати Су-34

Після збиття російських винищувачів ЗСУ отримали можливість вільніше поводитись і в тилу на Херсонщині, і на передній лінії в Кринках.

Російське командування оперативно відреагувало на втрати трьох винищувачів Су-34, збитих на лівобережжі Херсонщини 22 грудня. Зокрема, припинили запускати керовані авіабомби (КАБи) для ударів по позиціях ЗСУ на плацдармі в Кринках. Як Сили оборони можуть використати наявну ситуацію, розповіли аналітики Інституту вивчення війни у звіті, опублікованому 25 грудня.

Аналітики посилаються на речника Повітряних сил Юрія Ігната, який повідомив про затишшя у використанні російської авіації на південному відтинку. фронту. З його слів, на сьогодні противник виконує переважно розвідувальні польоти, щоб з'ясувати, якою зброєю збили Су-34.

У звіті вказали, що літаки ЗС РФ підлітали до лівобережного плацдарму ЗСУ на відстань 50-70 км і запускали КАБи. Авіабомби почали активно використовувати після того, як Сили оборони вибили російську далекобійну артилерію. Однак тепер українські позиції, наприклад, в Кринках, вже не перебувають ні під ударом артилерії, ні під ударами авіабомб. Подібна ситуація призводить до двох наслідків, перелічених ISW:

українські війська отримали можливість активніше діяти в тилу на заході Херсонської області;

ЗСУ можуть міцніше закріпитись на лівому березі і почати проводити там нові операції.

Юрій Ігнат також заявив, що нова українська зброя може діставати літаки ЗС РФ не лише на лівобережжі, а й на інших відтинках фронту, нагадали аналітики. Також процитували слова речника Сухопутних військ Володимира Фітьо. З його слів, окупанти зменшили використання авіації ще й на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Однак продовжується активне використання безпілотників, зауважив офіцер.

Бої під Кринками — деталі

Зазначимо, бійці ЗСУ 24 та 25 грудня дійсно повідомили про відсутність авіаударів ЗС РФ на плацдарму під Кринками — про це написали у Telegram-каналі 46 ОАЕМБР ЗСУ.

Повідомлення бійців ЗСУ про відсутність авіударів 24 грудня Фото: Скриншот Повідомлення бійців ЗСУ про події 25 грудня Фото: Скриншот

Між тим військовий оглядач пояснив, що російське командування зібрало 64-тисячне військо на лівобережжі Херсонщини, щоб не дати ЗСУ розширити плацдарм під Кринками. При цьому ЗС РФ, маючи такі ресурси, не досягли жодного успіху, хоч і наростили угрупування ще на 20 тис. осіб.

При цьому ворог зазнає настільки суттєвих втрат, що про це почали говорити і російські громадяни. Наприклад, матір одного з військових ЗС РФ записала відео, у якому розповіла про загибель цілої роти солдатів. У іншому відео ідеться про бунти та непокору командирам: у таких випадках військових кидають у ями в оголеному стані.

Нагадуємо, 25 грудня військовий експерт оцінив, чи можуть Сили оборони відступити з позицій під Авдіївкою. Інший експерт заявив, що незабаром може початись оборонна операція з захисту Часового Яру на південному заході від Бахмуту.