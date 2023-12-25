"Знищення" F-16 в Одесі: росіяни прималювали літаки до постраждалої авіабази в Криму

За даними журналістів, в одному з фейків росіяни використовували фото, зроблене 2018 року на авіабазі Флоренн у Бельгії. При цьому пропагандистів не збентежило, що на фотографії літо.

Після серії успішних операцій українських Повітряних сил, включно зі знищенням кількох російських Су-34 і Су-30СМ, у росЗМІ з'явилися повідомлення про "знищені" винищувачі F-16 в Одесі. Однак, як з'ясували журналісти Defense Express, пропагандисти використовували старі фотографії.

Так, в одному з фейків використовується фото, зроблене на авіабазі Флоренн у Бельгії 2018 року, коли через випадковий постріл із гармати Vulcan було пошкоджено кілька літаків.

"Ну і, звичайно, ра**сти якось забули, що зараз зима, а на фото зі "знищеним F-16 в Україні" — літо", — зазначили журналісти.

Інше підроблене зображення, яке нібито демонструє "знищення" F-16, насправді було зроблено на авіабазі "Саки" в окупованому Криму влітку 2022 року, коли було знищено 9 літаків ПКС РФ.

РосЗМІ повідомили про знищення F-16 в Одесі — що відомо

Російський Telegram-канал повідомив про нібито збиті в Одесі винищувачі F-16, яких насправді ще немає в Україні. Згідно з повідомленнями, стверджувалося про "знищення" трьох літаків, а деякі джерела навіть заявляли про шість збитих бортів F-16.

Пропагандисти стверджували, що російські БПЛА Shahed змогли "пробити" українську протиповітряну оборону в Одеській і Херсонській областях і розкрити місце розташування ЗРК NASAMS. Після цього, як стверджувалося, ракети-імітатори літаків-бомбардувальників розкрили наявність ЗРК.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував фейки росЗМІ та зауважив, що повідомлення російських джерел про нібито збиті F-16 викликають іронію.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ ліквідували на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, на Одеському напрямку була бойова робота по російському літаку Су-30 у Чорному морі. Наразі військові встановлюють, чи було уражено ціль.