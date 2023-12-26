"Стояв явно не порожняком": експерт розповів, чому ЗСУ вдарили по ВДК "Новочеркасск"

На думку Олександра Коваленка, великий десантний корабель "Новочеркасск" уже отримував "попередження від Всесвіту", коли зазнав пошкоджень в порту окупованого Бердянська. ВДК займався логістикою окупантів, транспортуючи техніку, боєприпаси, а також дрони-камікадзе Shаhed-136.

Російський бойовий десантний корабель "Новочеркасск" в окупованій Феодосії уразили саме в той момент, коли він був завантажений військовим озброєнням. Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив".

За його словами, уражений ВДК належить до проекту 775, великих десантних кораблів, які будували СРСР на верфі в польському Гданську. Сам ВДК-46 "Новочеркаск" відносився до одного із найновіших зразків цієї серії. Його прийняли до складу флоту 1987 року.

"На сьогоднішній день у Росії немає повноцінної заміни ВДК проєкту 775 і вона максимально експлуатує дані кораблі, кожна втрата яких для неї непоправна і не менш болісна, ніж втрата бойового корабля типу корвет або навіть фрегат", — зауважив Коваленко.

Він додав, що ВДК "Новочеркасск" отримав "попередження від Всесвіту" ще 24 березня 2022 року. Тоді в порту окупованого Бердянська він потрапив під удар разом із БДК "Саратов", який було знищено. "Новочеркасск" того дня отримав пошкодження, але йому вдалося втекти.

"Після ремонту корабель був зайнятий у логістиці окупантів, перевозячи техніку, боєприпаси, а також дрони-камікадзе Shаhed-136. З урахуванням детонації, яку можна було спостерігати в Феодосії в порту цієї ночі, стояв він там явно не порожняком", — зазначив Олександр Коваленко.

Ураження російського ВДК "Новочеркасск": що відомо

У ніч проти 26 грудня в окупованому Криму пролунали вибухи. Внаслідок атаки пошкодження отримав ще один корабель ЧФ РФ ВДК "Новочеркасск". Командування Повітряних сил також припускає, що ВДК "Новочеркасск" міг перевозити ударні дрони-камікадзе Shahed.

Міноборони РФ, пишуть ЗМІ, підтвердило інформацію про удар ЗСУ по великому десантному кораблю "Новочеркасск". У відомстві стверджують, що БДК отримав пошкодження внаслідок атаки авіаційними керованими ракетами. Міноборони також повідомляє, що українські Су-24, які здійснили пуск ракет, нібито були знищені.

У ОК "Південь" повідомили, що ураження великого десантного корабля "Новочеркасск" РФ у порту Феодосії призвело до тривалої детонації боєприпасів та великої пожежі.