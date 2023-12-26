Перші українські пілоти завершили навчання на F-16 у Великій Британії: що відомо

За інформацією пресслужби британського уряду, Королівство продовжить надавати підтримку українським пілотам і наземному персоналу у 2024 році.

Перші шість українських пілотів закінчили базову підготовку до польотів на F-16 у Королівських ВПС Великої Британії та наразі вчаться керувати винищувачами F-16 у Данії. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Ще десять українських пілотів-стажерів узяли участь у мовній підготовці та залишилися у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також опанувати такі важливі навички, як авіаційна медицина та навчання роботі з центрифугами.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, що будуть першою лінією оборони в захисті неба України", — наголосив у заяві міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Крім того, підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності, проходять десятки українських авіаційних техніків.

Загалом британська програма спрямована на навчання українських пілотів навичкам, необхідним для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах, що наближає їх до польотів за стандартами НАТО.

"Пілоти проходять практичні заняття на літаках Grob Tutor. Вони вивчають загальні процедури управління, пілотування за приладами, навігацію на середньому і низькому рівнях, а також польоти в строю", — інформує пресслужба.

Після завершення навчання у ВПС Великої Британії пілоти пройдуть навчання в іншій європейській країні за програмою підвищення льотної підготовки під контролем Данії, Нідерландів і США, які очолюють Коаліцію можливостей ВПС.

Також Велика Британія продовжить надавати підтримку українським пілотам і наземному персоналу у 2024 році.

Велика Британія та українське ППО

У серпні 2023 року ВПС Великої Британії почали навчання шістьох досвідчених українських бойових льотчиків-винищувачів у межах внеску країни в міжнародну коаліцію, яка працює над зміцненням повітряного простору України. Крім того, Британія надала Україні сотні ракет і боєприпасів, а також радари і системи озброєння.

"Хоча Україна була дуже вразлива для атак російських літаків, безпілотників і ракет у перші місяці вторгнення, за підтримки Великої Британії та союзників її Збройні сили тепер здатні перехоплювати й знищувати переважну більшість боєприпасів, що наближаються, захищаючи їхнє цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру", — зазначено у пресрелізі.

Пілоти-стажери приєднаються до більш ніж 53 000 українців, які пройшли навчання у Великій Британії відтоді, як Росія вторглася до Криму 2014 року. У листопаді було заявлено, що Велика Британія має намір навчити ще 10 000 українських новобранців у першій половині 2024 року.

"Україна високо цінує навчання пілотів, яке Велика Британія та інші партнери надають, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні. Це швидка та ефективна програма з оснащення українських пілотів навичками, необхідними їм у війні проти Росії", — наводить пресслужба слова міністра оборони України Рустема Умєрова.

Крім надання широкого спектра програм навчання, Велика Британія продовжує підтримувати Україну. У рамках військової допомоги Британія надала Збройним силам України ракети великої дальності, основні бойові танки і матеріально-технічну підтримку на суму 4,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 18 грудня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що винищувачі F-16, які Україні мають надати партнери, не допоможуть збивати балістичні ракети. Однак це не означає, що вони не будуть корисними для Збройних сил.

Раніше, 13 грудня командир екіпажу вертольота Мі-8 з позивним "Гуцул" заявив, що F-16 здатні змінити баланс сил у повітрі та вплинути на перебіг війни в Україні. Він зазначив, що завдяки цим винищувачам українська авіація буде в більшій безпеці.