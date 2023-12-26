3-4 хвилини на бойову роботу: танкісти розказали про удар по позиціях артилеристів ЗС РФ

Екіпаж Т-72 працював із підготовленої позиції та в координації з безпілотником. Завдяки цьому вдалося знищити розрахунок артилерії окупантів.

Зима — не найкращий друг екіпажу танка, якому для виконання бойових завдань доводиться продиратись крізь посадки на сході України. В репортажі АрміяInform танкісти розказали, як виконали завдання.

Екіпаж танку розказав про один з епізодів бойової роботи на сході. Сержант Андрій каже, що їм треба вийти на одну з підготовлених позицій, щоб накрити російських артилеристів. Ворожа ціль мала склад боєприпасів, тому треба було діяти дуже швидко.

"Пам’ятай: після роботи в тебе буде не більше як три-чотири хвилини, щоб піти", — дав завдання командир роти.

Виконувати завдання військові почали ще до сходу сонця. Коли військові прибули на позицію, то отримали інформацію, що безпілотник вже у повітрі. Російські артилеристи теж були на позиції й заправлялись.

"Хлопці, працюємо", – сказав командир екіпажу.

Фото: АрміяInform

Після цього почалася підготовка до стрільби. Військові ввели дані для стрільби в планшет, розрахувати кут для гармати й дослати снаряд й заряд у ствол. Далі послідував наказ натиснути кнопку спуска. Постріл, але перший удар був з недольотом.

Коригування було вдалим, другий постріл влучив. Наступні 10 пострілів так само влучали в ціль. Оператор БПЛА вигукнув: "Є, яскраво палає!". Командир танку дав команду відкатитись назад. Зазначається, що у військових є 3-4 хвилини для того, щоб покинути позиції. Через відлигу Т-72 застряг, перша хвилина минула.

"Спокійно, Сергію. Першу передачу, оберти скидай до тисячі. Спокійно. Тепер важіль на себе — і потроху вперед", — сказав командир.

Це допомогло і мехвод зміг вивести танк з позиції. Сорокатонна машина опинилась на твердій поверхні. За кілька хвилин на позицію, де були військові, окупанти почали бити по порожній позиції. Проте там вже нікого не було.

Нагадаємо, 18 грудня десантник розповів, як розрахунок Javelin знищив 40 одиниць російської техніки.

Західні експерти порахували, скільки танків може випускати Росія. Наразі використовуються компоненти та матеріали, які були на складах.