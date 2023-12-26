В Україні завершують формування Корпусу морської піхоти, – ВМС

Корпус буде діяти за стандартами НАТО й зможе створити власне оперативне угруповання для ведення бойових дій як у наступі, так і в обороні.

В травні президент України Володимир Зеленський оголосив про формування Корпусу морської піхоти Військово-морських сил. Нині процес доходить до завершення. Про це повідомляє пресслужба Морської піхоти у фейсбуці.

Для створення Корпусу морської піхоти було розроблено кілька проєктів організаційно-штатної структури. Один з них затвердили. Також паралельно йшла робота зі створення та комплектування нових військових частин. У Морській піхоті також повідомили про основні завдання Корпусу:

планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ за стандартами НАТО;

оперативне планування наземного компонента (Land Component Command);

міжвидове угруповання (Joint Task Forces);

наступальні дії в акваторіях річок, водосховищ;

оборона важливих берегових обʼєктів та ділянок узбережжя.

У склад Корпусу морської піхоти увійдуть як вже наявні бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи разом з підрозділами забезпечення. Надалі планується створити ще декілька бойових бригад та батальйонів морської піхоти.

Окремо повідомляється, що зазнає трансформації Командування морської піхоти. Воно здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морпіхів, оснащення, технічне оснащення та підготовка. У підсумку Корпус морської піхоти зробить морпіхів ще сильнішими, підкреслили у дописі.

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