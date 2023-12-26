Люди "дивно" зникають: РФ завезла до Маріуполя ОМОН для посилення мобілізації, — Андрющенко

За словами радника мера, силовики, які прибули в окуповане місто, займаються контролем і супроводом. Зокрема вони наглядають за вантажівками з боєкомплектом ЗС РФ.

Тимчасово окупований Маріуполь у Донецькій області почав контролювати ОМОН із російського Санкт-Петербурга. Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 26 грудня.

За його словами, росіяни продовжують контролювати українське місто і посилюють по всьому Маріуполю патруль та мобілізаційні заходи.

"Маріуполь перебуває під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються в місті. Також у місті присутні Росгвардія і кадирівці. Базуються вони всі на території заводу Ілліча. Займаються контролем міста і супроводом", — заявив Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що силовики, які прибули в окуповане місто, супроводжують вантажівки, які замасковані під цивільні. У них перевозять боєкомплекти на Бердянський напрямок і навпаки, щоб ніхто нічого не запідозрив.

Окремої уваги варті мобілізаційні заходи, які противник на захоплених територіях лише посилив. До них залучено ОМОН і Росгвардію, а стосується цей процес до тих, кого вони називають мігрантами.

"Вони шукають у багатоповерхівках і приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього, ці мігранти якісь дивно зникають", — підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що Петро Андрющенко розповів, як у Маріуполі ставляться до "кадирівців". За його словами, коли відбувалася ротація чеченських військ, їм влаштували диверсію. Біотуалети, якими користуються ці окупанти, наповнили папером і підпалили — тепер кадирівці в мороз "бігають по кущах".