Обвуглений метал визирає з води: оприлюднили фото того, що залишилося від ВДК "Новочеркасск"

На оприлюднених світлинах важко знайти корабель, оскільки він фактично пішов на дно. Втім, уважні спостерігачі можуть розгледіти його елементи на фото.

Від колись великого десантного корабля "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ залишилася купка металу, притоплена у воді. Про це свідчать світлини, які публікують в мережі аналітики DeepState.

"У порту Феодосії в окупованому московитами Криму знищено ВДК "Новочеркасск". У ніч проти 26 грудня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ уражено великий десантний корабель московитського Чорноморського Флоту "Новочеркаськ". У результаті ураження на кораблі сталась пожежа, а згодом — і детонація наявного там вантажу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корабель потрапив на супутниковий знімок, зроблений вранці 24 грудня.

"Новочеркасск" на супутниковому знімку 24 грудня

"Схоже великий десантний корабель трансформувався у дірявий підводний човен", — коментує світлину корабля, яку поширили вже після влучання, "Військовий кур'єр".

Далі аналітики проінформували, що "Новочеркасск" таки знайшли на оприлюднених фото.

"Уважні спостерігачі все ж знайшли "Новочеркасск" на свіжих фото з порту тимчасово окупованої Феодосії", — йдеться в повідомленні.

У кадри, зняті з висоти, потрапила частина порту в окупованій Феодосії і місце, де раніше "припаркувався" ВДК "Новочеркасск". Зараз про те, що там колись перебував російський корабель фактично нічого не свідчить. З води виглядають чорні обвуглені шматки залізяччя, а скелет корабля пішов на дно.

Ураження ВДК "Новочеркасск"

У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи, внаслідок яких стало відомо про пошкодження корабля Чорноморського флоту РФ ВДК "Новочеркасск".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації ПС.

Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу повідомив президенту Росії Володимиру Путіну про пошкодження ВДК "Новочеркасск" у порту Феодосії, яке сталося вночі 26 грудня.

Жителі Феодосії встигли зафільмувати детонацію БК після влучання у "Новочеркасск". Лунає дуже потужний вибух, а в небо здіймається великий вогонь з "сніжними блискітками".