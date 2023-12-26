Раніше за Україну: Казахстан планує розпочати виробництво турецьких БПЛА

В Казахстані можуть почати виробництво безпілотників на рік раніше, ніж в Україні, де планується початок роботи у 2025 році.

Міністерство оборони Казахстану у листопаді 2023 року заявило, що триває процес вибору компанії для організації турецьких безпілотників. Серійне виробництво може початись вже у наступному році. Про це повідомляє The Jamestown Foundation.

Попередньо оцінюється, що в Казахстані почнуть виготовляти безпілотники Anka з 2024 року. Угода про спільне виробництво між Казахстаном та Туреччиною була підписана у травні 2022 року. Астана стане першою закордонною країною, де будуть виготовлятись турецькі БПЛА. Turkish Aerospce Industries (TAI) планує передати "досвід та технології", щоб Казахстан міг самостійно виробляти БПЛА.

Військове співробітництво між Анкарою та Астаною почалося ще у 1990-х роках. Туреччина стала першою, хто визнав незалежність Казахстану. Перше двостороння угода про військове співробітництво було підписано вже у 1993 році. При цьому перше спільне виробництво почалося у 2013 році. В Казахстані зʼявилась філія Aselsan Engineering, де виготовляють засоби звʼязку, бойові модулі, автоматизовані системи управління та засоби радіоелектронної боротьби.

У Defense Express додають, що таким чином в Казахстані можуть розпочати виробництво безпілотників раніше, ніж в Україні. За поточною інформацією, Baykar почне працювати в Україні у 2025 році. На українському підприємстві будуть також виготовляти безпілотники.

Нагадаємо, 25 серпня в ЗСУ заявили, що військово-історичний музей отримав модель БПЛА Bayraktar TB2.

30 вересня ЗМІ писали, що в Україні вже розпочали виробництво заводу Baykar, де працюватимуть щонайменше 300 фахівців.