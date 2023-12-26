"Ми будемо спокійні": Соловйов запропонував армії РФ зайняти американські бази в Європі

Прихильники російського режиму впевнені: Захід готується до війни з Росією, тому цілком виправдано буде напасти на країну НАТО першими або хоча б захопити військові бази США.

Кремлівський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов під час нещодавньої передачі "Вечори з Володимиром Соловйовим" на росТБ звернувся з вимогою до військових США. Про це пише Newsweek.

Він заявив, що Росії слід, зокрема, взяти під контроль американські бази в Німеччині, Італії та Португалії.

"Я вважаю, що всі американські окупаційні війська мають бути виведені з Європи, а російські військові бази мають розташовуватися в глибині території Російської Федерації", — підкреслив він.

Однак, при цьому Соловйов зауважив, що російська армія цілком може зайняти частину військових баз, які підготовлені американцями в Західній Європі.

"Нашою базою міг би стати Рамштайн. Ми цілком могли б розміститися на низці баз в Італії. Тоді жодних питань не виникне. Тоді ми будемо впевнені, що Європа поводитиметься дуже пристойно і що жодна загроза нашій державі не виходить із території Європи", — констатував російський пропагандист.

Коментарі, які з'явилися після заяви Соловйова, свідчать, що всі пропагандисти та інші шанувальники російського режиму впевнені: Захід готується до війни з Росією.

"Вони намагаються нас дражнити. Хоча Путін у 156-й раз ясно пояснив, що ми не збираємося воювати з НАТО… ми більше не будемо наївними", — прокоментував Соловйов свої тези в ролику, опублікованому в соцмережі Х.

До речі, пропагандист Кремля — не єдина фігура в орбіті президента РФ Володимира Путіна, націлена на США та європейські країни. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв розкритикував рівень інфляції в Європі, а також її підтримку українців у дописі, опублікованому напередодні Різдва в соцмережі X. Він вказав на економічні проблеми Європи, коли побажав регіону щасливого Різдва.

"Стійко висока інфляція і відсутність економічного зростання, бойкот поставок енергоносіїв із Росії та її ринку загалом, натовпи українців, які бездіяльно бродять вулицями Європи, маючи грошову допомогу вище, ніж пенсії європейців, політики-дегенерати, які кричать про війну між Україною і Росією до перемоги. Європо, здрастуй! Що з тобою, ти зовсім захворіла? З Різдвом!" — привітав Медведєв європейські країни.

Водночас президент Росії нещодавно відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що якщо Росія переможе Україну, вона "продовжить йти" і нападе на члена альянсу.

"Такий крок означатиме застосування статті 5 статуту НАТО, в якій йдеться, що напад на одного є нападом на всіх", — зауважили експерти видання.

Однак Путін одразу ж, 24 грудня, заявив на російському державному телебаченні, що у Москви "немає геополітичного інтересу — ні економічного, ні політичного, ні військового — воювати з країнами НАТО".

Newsweek звернувся електронною поштою до НАТО і Міністерства оборони Росії за коментарями. Відповідей поки що не надійшло.

Присутність США в Європі

За даними Міністерства оборони США, в Європі постійно дислокуються близько 70 тисяч американських військовослужбовців, причому близько половини з них перебувають у Німеччині.

Об'єднане європейське командування Збройних сил США має штаб-квартиру в Штутгарті, а армія контролює п'ять гарнізонів у Німеччині.

Штаб-квартира європейських операцій ВПС розташована на авіабазі Рамштайн.

Нагадаємо, що прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" і "відплату" за добивання Кримського мосту.

Раніше повідомлялося, що Захарова назвала Молдову "придатком київського режиму".