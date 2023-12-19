Інші не хвилюють: Угорщина заявила про продовження співпраці з РФ

Західний світ не відреагував на антирадянське повстання в Угорщині, яке сталося в 1956 році, нагадав міністр МЗС Петер Сіярто. Тому зараз ніхто не має права читати їм нотації про свободу й історію.

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Угорщина продовжуватиме мати відносини з Росією, оскільки має турбуватися про власні інтереси. Також угорські політики впевнені, що припинення контактів із Кремлем "уб'є надію на мир". Про російську-українську війну й угорську політику щодо цього питання висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

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Сіярто заявив, що в Угорщині вважають, що для неї її інтереси є важливішими з інтереси інших країн. Також не має значення, яку думку має світ щодо рішень угорських посадовців. Тому, за його словами, контакти з Росією, яка продовжує вторгнення в Україну, продовжаться й надалі.

"Ми дбаємо про себе. Угорщина — на першому місці! Такою є наша політика, і нас не надто хвилює, що інші думають про нас".

Зокрема, угорський політик згадав про події 1956 року, коли в його країні відбулося антирадянське повстання, на яке не відреагував Захід. Тому запропонував, щоб ніхто не читав їм "нотацій" і не повчав, як бути вільними та зберігати суверенітет.

"Нехай ніхто не викладає уроки історії. Нехай ніхто не читає нам лекції про свободу. Нехай ніхто не вчить нас суверенітету, почнімо звідси".

Водночас відносини з Росією важливі, тому що це дає надію на мир, упевнений угорський міністр закордонних справ Сіярто.

"Ми думаємо, що якщо перекриємо канали зв'язку з Росією, то вб'ємо надію на мир. А ми хочемо миру".

Угорщина й Україна — деталі

Зазначимо, угорські політики регулярно повідомляють, що мають певні зауваження щодо України, її вступу до Європейського Союзу та російсько-української війни. Наприклад, 9 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що РФ належить до іншої цивілізації, але це не є приводом не співпрацювати з нею.

14 грудня голова угорського уряду ледь не заблокував початок переговорів про вступ України до ЄС. Перед цим посадовець заявляв, що його турбує ставлення до нацменшин, і тому зі вступом потрібно зачекати. Також переконував, що шляху до Європи заважає корупція. Однак після спілкування з низкою європейських політиків він вийшов із зали саміту голів країн-членів ЄС, так не завадивши одностайному голосуванню.

Утім, Орбан усе ж заблокував виділення Україні більш як 50 млрд євро, які мали допомогти боротися з російським вторгненням. Після цього в ЄС згадали про два важелі, якими можуть знешкодити дії угорця. Зокрема, говорять про контроль за виділенням коштів і статтю 7, яка дає можливість позбавити права голосу одну з країн, членів співтовариства.

Нагадуємо, командир "Азову" пояснив, що РФ не збирається зупиняти війну та готова вести війну ще багато років. Також стало відомо, як Кремль поповнює армію: до неї беруть людей із ВІЛ.