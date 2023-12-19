Другие не волнуют: Венгрия заявила о продолжении сотрудничества с РФ

Западный мир не отреагировал на антисоветское восстание в Венгрии, которое произошло в 1956 году, напомнил министр МИД Петер Сийярто. Поэтому сейчас никто не имеет права читать им нотации о свободе и истории.

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Венгрия будет продолжать иметь отношения с Россией, поскольку должна беспокоиться о собственных интересах. Также венгерские политики уверены, что прекращение контактов с Кремлем "убьет надежду на мир". О российско-украинской войне и венгерской политике по этому вопросу высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

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Сийярто заявил, что в Венгрии считают, что для нее ее интересы важнее интересов других стран. Также не имеет значения, какое мнение имеет мир относительно решений венгерских чиновников. Поэтому, по его словам, контакты с Россией, которая продолжает вторжение в Украину, продолжатся и в дальнейшем.

"Мы заботимся о себе. Венгрия — на первом месте! Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас".

Кроме того, венгерский политик вспомнил о событиях 1956 года, когда в его стране произошло антисоветское восстание, на которое не отреагировал Запад. Поэтому предложил, чтобы никто не читал им "нотаций" и не поучал, как быть свободными и сохранять суверенитет.

"Пусть никто не преподает уроки истории. Пусть никто не читает нам лекции о свободе. Пусть никто не учит нас суверенитету, начнем отсюда".

Между тем отношения с Россией важны, потому что это дает надежду на мир, уверен венгерский министр иностранных дел Сийярто.

"Мы думаем, что если перекроем каналы связи с Россией, то убьем надежду на мир. А мы хотим мира".

Венгрия и Украина — детали

Отметим, венгерские политики регулярно сообщают, что имеют определенные замечания относительно Украины, ее вступления в Европейский Союз и российско-украинской войны. Например, 9 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что РФ принадлежит к другой цивилизации, но это не является поводом не сотрудничать с ней.

Между тем 14 декабря глава венгерского правительства едва не заблокировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Перед этим чиновник заявлял, что его беспокоит отношение к нацменьшинствам, и поэтому со вступлением нужно подождать. Также убеждал, что пути в Европу мешает коррупция. Однако после общения с рядом европейских политиков он вышел из зала саммита глав стран-членов ЕС — таким образом не помешав единодушному голосованию.

Впрочем Орбан все же заблокировал выделение Украине более 50 млрд евро, которые должны были помочь бороться с российским вторжением. После этого в ЕС вспомнили о двух рычагах, которыми могут обезвредить действия венгра. В частности, говорят о контроле за выделением средств и статье 7, которая дает возможность лишить права голоса одну из стран, членов сообщества.

Напоминаем, командир "Азова" объяснил, что РФ не собирается останавливать войну и готова вести войну еще много лет. Также стало известно, каким образом Кремль пополняет армию: в нее берут людей с ВИЧ.