"Згоріло все вщент": у Повітряних силах розповіли, що з екіпажем ВДК "Новочеркасск" (відео)

Речник Юрій Ігнат заявив, що від російського корабля залишився "один скелет", і він вже приєднався до флагмана "Москва". Окрім того, вибух був настільки потужний, що міг задіти й інші судна.

Вночі на 26 грудня ЗСУ знищили в Криму російський корабель "Новочеркасск". Про його стан після удару під час брифінгу розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Кому ті "Шахеди" вже потрібні? Коли ось така подія, нікому вже не цікаво", — пожартував військовий.

Він зазначив, що знищення ВДК "Новочеркасск" — це "топподія цієї ночі". Зі слів Ігната, тепер вороже судно поповнить ескадру Чорноморського флоту РФ на чолі з флагманом "Москва", потопленим раніше.

"Вже з'явилися фото, там скелет один залишився від цього корабля, згоріло все фактично вщент", — підкреслив речник Повітряних сил.

Він пояснив, що після настільки потужного вибуху шансів не було не лише у самого корабля, але й у об’єктів поблизу. Тобто, можливо, знищена портова інфраструктура та якісь судна забезпечення. Окрім того, увесь екіпаж ворожого ВДК — поповнив втрати Росії.

"Це дуже така потужна подія для нас з вами. Ми знищили й корабель, і окупантів, завдяки чітко скоординованим діям", — сказав Ігнат.

З його слів, у плануванні операції з ліквідації корабля брали участь не лише Збройні сили, але й інші Сили оборони.

"Льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця, зробивши те, що ви уже усі бачили", — додав військовий.

Брифінг Юрія Ігната (про знищення ВДК "Новочеркасск" — з 2:00)

Нагадаємо, вночі на 26 грудня у тимчасово захопленому Криму пролунали вибухи. У Повітряних силах підтвердили ураження корабля зі складу Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск".

У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін проінформований про удар.

У соцмережах з’явилися фото ураженого корабля. На знімках видно, що з води виглядають лише чорні обвуглені рештки судна, яке, очевидно, пішло на дно.